Te contamos cómo conseguir una piel luminosa y bronceada para tu boda

Una de las cosas que he aprendido a lo largo de mi camino al altar es que, en medio de los miles (o millones) de preparativos que hay que realizar antes de la boda, desde la prueba del menú hasta la elección de flores, la iluminación o la organización de la ceremonia, conviene encontrar momentos de relax y dedicarte ratos para centrarte en ti misma. El proceso de planificación de un enlace es tan emocionante como estresante, por lo que se convierte en una una etapa en la que disfrutamos especialmente las escapadas a la peluquería o al centro de belleza para mimarnos un poco. Además, se trata de la excusa perfecta para comenzar a cuidarnos más: lo ideal es establecer un calendario beauty en cuanto tengas fecha para la boda, de tal forma que llegues al gran día totalmente radiante. Aunque, evidentemente, cada persona es un mundo, te contamos de mano de expertos en la materia los puntos más importantes a tener en cuenta para conseguir una piel luminosa, hidratada y bronceada de cara a tu boda.

El primer paso, indiscutible: una buena limpieza

Los expertos coinciden en que el primer paso para conseguir una piel radiante es que esté limpia y sana. Puede parecer una obviedad, pero la mayoría de personas no nos realizamos limpiezas tan frecuentemente como deberíamos, así que, si te estás preparando para un evento tan importante como es tu boda, ten claro que ese debe ser el primer paso. Gracia de la Maza, fundadora de su clínica homónima, lleva años perfeccionando las higienes para novia, y asegura que sus tratamientos buscan también preparar la piel para que el maquillaje quede más bonito y dure más tiempo.

En lugar de abrir los poros con vapor, en su centro utilizan una crema flexibilizante que aporta los mismos beneficios pero sin sus contraindicaciones, así como una leche queratolítica que ablanda las células muertas para que sea más fácil eliminarlas. Para terminar de limpiar, realizan un peeling con propiedades calmantes, descongestivas y seborreguladoras, y finalizan con la aplicación de luz pulsada con efecto bactericida y regulador de la secreción sebácea y un masaje relajante con una crema calmante.

¿Cada cuánto realizarla? Como decíamos desde el principio, cada persona es un mundo, y tiene necesidades diferentes, por lo que, como explican desde la clínica, aunque este tratamiento es el más demandado por novias y el que consideran básico antes de someterse a ningún otro, lo principal es realizar un diagnóstico personalizado. De esta forma, te indicarán con qué frecuencia debes ir. Eso sí, conviene que empieces como mínimo tres o cuatro meses antes de la boda, y que te realices la última como tarde una semana antes.

Tratamientos para conseguir una piel lisa y jugosa

Aunque la higiene facial es un paso fundamental para novias de todas las edades, una vez tenemos ese punto claro toca decidir si nos hacemos algún otro tratamiento para realzar la belleza natural de la piel, y hablar de eso es un todo un mundo. La doctora Córdoba de Marín, propietaria de las clínicas Zahara, explica que hay ciertos procedimientos beneficiosos para todo tipo de rostros, que se pueden adaptar en función de la sensibilidad de la piel o de la edad de la paciente. Por ejemplo, nos cuenta que el láser siempre viene bien para corregir imperfecciones y aportar luminosidad, pero la intensidad del mismo dependerá de cada persona.

Para las novias más jóvenes, recomienda el bautizado precisamente como 'velo de novia', más ligero y superficial, mientras que para aquellas algo más maduras (o para madres y madrinas), optaría por el fotona, que trabaja con mayor profundidad. Además, la Doctora explica que, para un resultado aún más espectacular, conviene intercalar estos métodos con otros como peelings luminosos, los cuales pueden prepararse con distintas sustancias como arginina o vitamina C en función de lo que requiera cada una.

Piel morena sin sol

Otro deseo de muchas futuras novias es lucir un bronceado muy natural y sutil en su gran día, y es que es innegable que todas nos vemos más favorecidas cuando tenemos algo de color. Eso sí, hay que considerar varios factores si buscas ponerte morena. El primero, la época del año en la que te cases es crucial, puesto que no pega llegar con un tono caribeño en diciembre, ya que, además, ningún invitado estará así y resultará demasiado artificial. Por otra parte, es fundamental tener en cuenta nuestro tipo de piel y apostar por la discreción ya que, en contraste con el vestido blanco, veremos más exagerado el resultado.

Una alternativa ideal tanto para novias como invitadas que no tengan tiempo de tomar el sol es el bronceado en spray, algo que, si no has probado nunca, puede chocar en un principio, pero olvídate de la piel naranja de Ross en Friends, te prometemos que ahora ese concepto ha cambiado. Tannity, uno de los centros de referencia en Madrid, al que acuden celebrities e influencers cada vez que tienen un evento importante, es un ejemplo de ello. Sus chicas analizan tu tono y subtono de piel para aplicarte un color totalmente conseguido, idéntico al que consigues cuando tomas el sol. Además, puedes elegir entre varias intensidades, y nuestra recomendación es que, antes de la boda, pruebes de menor a mayor para dar con la que te convence. ¿Con cuánto tiempo hacértelo? Dura hasta 8 días si se realiza una exfoliación previa y se mantiene la piel hidratada, pero lo ideal es ir al centro un par de días antes del enlace.

Bronceado en cabina

Otra opción para coger colorcito sin necesidad de escaparte a la playa es el bronceado en cabina, y, como comentábamos con el spray, conviene desterrar los prejuicios de los tonos naranjas o los resultados artificiales. Lo importante, como explican desde la cadena Solmania, referentes en este área, es ir poco a poco y hacer caso a las recomendaciones de los expertos, sin forzar. "Cada persona tiene su tipo de piel, su nivel máximo de bronceado y su objetivo personal. Una persona del tipo de piel III (el más común en nuestro país) suele necesitar unas 5-6 sesiones en un periodo de unos 15 días para crear un bronceado base. Si busca más intensidad, necesitará entre 8 y 12 sesiones de sesiones de sol en un periodo de unas 4-5 semanas" nos explican. Además, aclaran que, una vez conseguido el tono deseado, el bronceado se puede mantener en el tiempo tomando una sesión de sol cada semana aproximadamente.

Por lo tanto, recomiendan comenzar con tiempo para no llegar tarde y evitar exponer a la piel a demasiadas sesiones seguidas. "Es mejor llegar al nivel de bronceado deseado antes de la fecha de la boda, de esta manera las últimas semanas solo hay que mantenerlo. Empezar unas 6 semanas antes sería lo mejor, y recomendamos tomar 2 o 3 semanales como mucho". La clave es la moderación y hacerlo de manera responsable, lo cual, además de aportar un tono bonito de piel, aumenta la producción de la vitamina D, serotonina, dopamina y endorfinas.

Pero ¿sabes realmente cómo funcionan esta aplicación de rayos? Cuando llegas, te tumbas en una cabina diseñada para evitar la sensación de claustrofobia, la cual cuenta además con botones para regular el nivel de los ventiladores, la temperatura e incluso rociarte con agua para no pasar calor. Los rayos UV que salen de las lámparas son los mismos que los del sol natural, la gran diferencia es que en este caso llegan de manera constante, las variables son la potencia y el tiempo. Combinan luz UV, rayos UVA y rayos UVB para potenciar la melanina y conseguir 'colorear' la piel.

En Solmania ofrecen además otro tipo de cabinas que agregan también luz roja, que estimula la producción de colágeno y elastina en la piel. "Esto reconstruye estructuras de fibras gastadas y se producen nuevas durante el tratamiento. La piel poco a poco se ve más fresca, luminosa y firme, y el bronceado con este método es más duradero". El consejo desde la empresa es claro: realizarlo con margen suficiente, con moderación y teniendo en cuenta tus necesidades y objetivos.