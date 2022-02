Todo lo que debes saber antes de alquilar un coche clásico para tu boda Factores a tener en cuenta en los que quizás no habías pensado, desde la fecha del enlace hasta el vestido de la novia

No hay duda alguna de que, en una boda, lo más importante sois tu pareja y tú, y la ilusión que sentís por empezar una nueva etapa juntos. Partiendo de esa base, ambos tenéis que tener en cuenta qué tipo de enlace queréis celebrar, definiendo la fecha, el lugar de la ceremonia y el sitio de la posterior celebración. Una vez tengáis claras estas claves, comienza la búsqueda de los demás proveedores: desde el DJ, hasta las flores, la iluminación, los regalos a los invitados o el coche en el que queréis desplazaros en vuestro gran día. Este último punto está empezando a coger cada vez más fuerza, y es que son muchas las parejas que eligen darle un aire de distinción a su boda mediante un automóvil clásico. Más allá de su evidente función práctica, este tipo de vehículos aportan siempre un toque diferente a cualquier enlace: las fotos cambian por completo -basta con echar un vistazo a las que acompañan este texto para comprobarlo-, se genera un factor sorpresa ante los invitados, que pocas veces tienen la oportunidad de estar tan cerca de uno de estos coches, y los novios pueden disfrutar de una experiencia inolvidable haciendo incluso de los trayectos por carretera un momento especial.

De todo esto sabe (y mucho) Nacho de Villota, propietario de la empresa de alquiler de vehículos Coches Únicos by Nacho de Villota, especializada en este tipo de automóviles especiales, con quien hablamos para reafirmar lo mucho que uno de estos vehículos puede transformar una boda y descubrir los factores que tenemos que saber a la hora de alquilar uno. Como nos explica, son coches tan únicos que, si te has encaprichado de uno, lo mejor es que reserves cuanto antes, no dejando la decisión para última hora puesto que, especialmente si te casas en temporada alta y con la cantidad de celebraciones que hay atrasadas de los últimos años, será fácil que otra pareja se te haya adelantado. Nos desvela, además, otros seis puntos clave a valorar:

La fecha de la boda es clave

Puede parecer una obviedad y realmente lo es, pero en ocasiones no nos damos cuenta de lo mucho que influye la fecha también a la hora de elegir coche. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de modelos clásicos de hace años, por lo que, por ejemplo, no todos tienen aire acondicionado, y no querréis prescindir de esta prestación si os casáis en verano. Por mucho que os guste un Rolls-Royce Silver Wraith negro, piensa en el calor que vais a pasar en julio sin climatización y con la pintura oscura absorbiendo todo el calor. En ese caso, es mejor optar por un modelo más fresquito o escoger un automóvil descapotable.

Busca la coherencia con el lugar de la boda y con vosotros

Como ocurre con todos los elementos de la celebración, desde los looks de los novios hasta las invitaciones, la papelería e incluso las flores, para que una boda quede realmente bonita es fundamental que exista una coherencia. No se trata de ceñirte a una temática y llevarla al extremo -que también, si es lo que quieres-, sino definir una estética general y ser fiel a ella. Una vez la tengas, será mucho más fácil elegir. Como explica Nacho de Villota, "el coche debe representar a la personalidad de la pareja y de la boda que se han planteado". Por ejemplo, si la celebras en una finca en el campo durante los meses de otoño invierno, nos recomendaría algún todoterreno clásico como un Land Rover Classic. Para un enlace veraniego y más clásico, una opción perfecta sería un Rolls Royce Corniche Cabrio o un Bentley Type II. Es importante ser fiel a nosotros mismos y dejarse aconsejar también por los expertos, que sin duda podrán guiarnos mejor.

Ten en cuenta el vestido de la novia

Si estás pensando en decantarte por un Porsche, por ejemplo, tienes que pensar que el espacio es más limitado y resulta prácticamente imposible que la novia entre en uno de ellos con un vestidazo estilo princesa compuesto a base de miles de capas de tul y un velo XL, primero porque no estaría cómoda (y menos en verano con el calor) y segundo porque seguramente se arrugaría el diseño antes de llegar a la finca o iglesia. En ese sentido, los coches del estilo Rolls Royce son los mejores por su amplitud, -en palabras de Nacho, iréis tan cómodos como si estuvierais sentados en el sofá de casa-. Sin embargo, volvemos a la coherencia, si abogas por un vestido moderno con poca cola, sí que puedes plantearte perfectamente la opción del Porche o similar.

Piensa si quieres conducir o prefieres que te lleven

Quizás al ver las espectaculares fotografías de los coches clásicos el padrino o alguno de los novios se han visualizado llevándolo, pero sentimos decirte que no en todos es posible. Algunos de ellos son modelos tan antiguos y complicados de manejar que no cualquiera puede cogerlo, por lo que se ofrece un chófer para total comodidad. De esta manera, podéis dejaros llevar, disfrutar de la experiencia y que un conductor os traslade primero al lugar de celebración y luego a la finca (o directamente a esta última, en caso de que acontezca todo en el mismo sitio). Sin embargo, actualmente existe una tendencia en auge por conducir los propios protagonistas, como hicieron Claudia Osborne y José Entrecanales o Lucía Bárcena y Marco Juncadella. Estos últimos eligieron un Porsche clásico 911, disponible también para alquiler a través de Coches Únicos by Nacho de Villota.

Ten siempre un plan B

No tiene por qué ocurrir nada (y raras veces pasa), pero, en caso de accidente o avería, la tranquilidad que te da contar con un plan B es indiscutible. Elige un proveedor de confianza, recomendado por amigos, con buenas reseñas online, etc., y pregunta todo lo que necesites, no te quedes con ninguna duda. En nuestra opinión, lo ideal es que el coche esté reservado durante el día entero para vosotros, puesto que, por ejemplo, si os casáis por la tarde y el vehículo ha realizado otro servicio durante la mañana, puede haber retrasos o agobios innecesarios. Por otra parte, asegúrate de que con la reserva se te ofrezca un coche de apoyo en todo momento, desde que se recoge a la novia y padrino hasta que luego los novios llegan a la finca. Pero ¿qué es un coche de apoyo? Uno moderno que va detrás de vosotros y se convierte en vuestro backup en caso de avería, pinchazo o cualquier otro indeseado inconveniente. De esta forma, garantizarás que llegaréis puntuales y en perfectas condiciones ocurra lo que ocurra.

Intenta ir a verlo antes para familiarizarte

En algunas empresas, como Coches Únicos by Nacho de Villota, te dan la opción de ir a ver la espectacular exposición de coches clásicos que tienen para familiarizarte con este tipo de vehículos que es tan difícil poder ver de cerca, tocar y probar. Esta se convierte además en una experiencia divertida para ir en pareja o junto a la familia antes de la boda.

