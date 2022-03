Novias de 2022: Aquí veréis los vestidos más bonitos si os casáis el año que viene Bajo el lema “The new beggining”, Barcelona Bridal Fashion Week, la pasarela nupcial de referencia a nivel mundial, adelanta las tendencias que serán virales en las próximas bodas

Existen muy pocos momentos que despierten más emoción que el día que elegimos el vestido para nuestra boda. Convertirnos en el foco de todas las miradas, recuerdos para toda la vida y la elección de un diseño que marca un antes y un después. No importa si siempre has soñado con un vestido o si eres más de dejarte llevar, una fuente de inspiración siempre es bienvenida, y la Barcelona Bridal Fashion Week es todo lo que necesitas. La gran noche de la moda nupcial ha vuelto a Barcelona, donde más de 20 firmas de grandes diseñadores como Cristina Tamborero o Sophie et Voilà nos han enamorado con sus colecciones para las novias de 2022.

Barcelona: Centro de la moda nupcial

Una edición más, Barcelona se ha convertido por unos días en el epicentro del sector nupcial a nivel internacional. Diseñadores y marcas tan reconocidas como las españolas Pronovias Group, Jesús Peiró, Yolancris, Isabel Sanchis, Sophie et Voilà, Cristina Tamborero, entre otras, han compartido pasarela con las italianas Antonio Riva, Amelia Casablanca y Carlo Pignatelli; la estadounidense Justin Alexander, y la malasia The Atelier, que cuenta con el diseñador Jimmy Choo como director creativo.

La cita ha reunido a las marcas líderes del sector, diseñadores, profesionales, medios de comunicación e influencers internacionales, que han querido brindar su apoyo a una industria que es puntera en nuestro país, tras el difícil periodo de la pandemia. La influencer italiana Renata Zanchi y el modelo Javier de Miguel han sido los maestros de ceremonia de esta gala, en la que además de las propuestas nupciales, el público asistente pudo disfrutar con las actuaciones de la compañía de percusión y danza Nexart, del DJ Gerard Estadella y de otras exhibiciones artísticas, como el “momento dulce’” que propusieron los maestros de pastelería creativa Christian Escribá y Patricia Schmidt.

Todas las tendencias para 2022

Una veintena de firmas han desfilado ante la Font Màgica de Montjuïc para mostrar lo que veremos en las bodas del próximo año, esas tendencias que prometen convertirse en virales y que inspirarán a las novias a la hora de elegir su vestido más especial. Las mangas siguen siendo uno de los elementos más especiales en los diseños, ya sean con volumen, volantes, fruncidas, o de estilo puffy. Los cuellos y escotes también atraerán las miradas, con los hombros al aire o aberturas en la espalda.

En cuanto a lo largos, tal y como se ha visto en la pasarela de Barcelona Bridal Fashion Week, el estilo minimalista sigue manteniendo su protagonismo en el terreno nupcial. Las transparencias han sido otro de los toques clave en la pasarela. Por supuesto, los detalles también son muy importantes. Los lazos, las aplicaciones de flores, pedrería, plumas… ornamentan cualquier vestido, por muy sencillo que sea, y reivindican el valor de lo artesanal. Otras piezas inesperadas que han sorprendido en esta cita con la moda nupcial han sido los monos, para las novias mas atrevidas que prefieran decantarse por esta opción en vez del tradicional vestido, y las capas, perfectas para las bodas en los primeros meses del año, o en climas menos cálidos.

Si hay un día en el que no hay que poner límites al romanticismo, ese es el de la boda. Por eso, los vestidos con volúmenes, volantes, en los que se trabajan diferentes texturas serán también de los más buscados para la próxima temporada. Fruncidos, drapeados, cuellos cisne… crean unas siluetas románticas que a veces rozan el barroquismo, y que son aptas para las novias que no quieren pasar desapercibidas. Una tendencia perfecta para las mujeres que buscan una opción más tradicional, pero que quieren salirse de lo predecible.

Moda con un fin solidario

Además de moda, esta nueva edición de Barcelona Bridal Fashion Week también ha mostrado su lado más solidario y comprometido al presentar “Stop Child Marriage”, un proyecto de Save the Children con el cual BBFW colabora desde el pasado 2020, y que lucha contra el matrimonio infantil. Con esta iniciativa, BBFW quiere ser la plataforma desde la ONG y la industria nupcial que impulsen una campaña para transformar la vida de más de 1.000 niñas y adolescentes en Sierra Leona.

Cada 7 segundos, una niña menor de 15 años contrae matrimonio forzado. Una realidad que afecta cada año a más de 12 millones de niñas, que se ven obligadas a casarse antes de cumplir los 18 años y quedan expuestas a perder sus derechos fundamentales. Además de la recaudación de fondos de la Gala 2021 de BBFW, todos los que lo deseen podrán realizar una donación a través de la web del salón: www.barcelonabridalweek.com.