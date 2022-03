Los mejores consejos para decorar la boda al aire libre más bonita

En 2021, las bodas al aire libre son la tendencia por excelencia en el sector nupcial. La seguridad y comodidad que ofrece este tipo de enlaces ha conseguido desbancar a las opciones interiores más clásicas, como los grandes salones o los espacios de hotel. Si años atrás la decoración de exteriores cobraba gran importancia en celebraciones tipo cóctel o en aquellas que contaban con un aperitivo con vistas a la naturaleza, ahora esa relevancia es mayor y los expertos en este campo han buscado fórmulas para sorprender con buen gusto a novios e invitados. Las redes sociales son ahora el gran escaparate de esos trabajos, en los que destacan flores y mesas dignas de palacio, que han logrado convertirse en un fenómeno viral en el que otras parejas se inspiran. Para conocer las claves del éxito de esos montajes, hablamos con los mejores decoradores del momento.

Decoración natural

Si se hace un balance de todo aquello que las bodas íntimas y la situación sanitaria a propiciado a nivel decorativo, es fácil dar con la clave: los novios buscan ahora una decoración más natural. Natural por los aires campestres que han anhelado durante los meses previos y natural porque ya no convence la ostentación. Lo cuenta así Inés Batlló, de Options (expertos en 'deco' y alquiler de mobiliario para eventos): “La tendencia en decoración de bodas en España ha ido evolucionando en puestas en escena más relajadas y celebraciones al aire libre. Es decir, los elementos recargados y decoraciones excesivas, que habían reinado en los últimos años, estarán ausentes este 2021. El estilo natural se impone en las decoraciones de boda con opciones minimalistas, mucho más informales y desenfadadas”.

Ahora son las flores y las plantas las grandes protagonistas, como demuestran algunas de las imágenes más compartidas en las redes sociales y como confirma Marina Herrera, directora de comunicación y lifestyle en A-Típica. “Cada año las tendencias cambian y se van adaptando a las tendencias de moda, cine... Este año vemos mucho interés por decoración orgánica y de jardín con flores silvestres”, apunta.

Uniformidad en el montaje

Esos elementos naturales son capaces de transformar un espacio y revestirlo de elegancia, pero no en todos ellos encajan las mismas variedades florales, ni tampoco el mismo mobiliario, pues la decoración ha de adaptarse a la localización y no al revés. De cara a los próximos meses, el equipo de Crimons tiene esto muy presente, tal y como indica María, su responsable de comunicación: “En verano realizamos mayoritariamente eventos al aire libre. La naturaleza es la protagonista y adaptamos las escenografías a los espacios”.

Eso se traduce para su equipo en: encontrar tonos verdes que casen con el escenario, si la celebración es el campo; incorporar elementos de colores ocre, si tiene lugar frente a campos de trigo en verano, añadir mobiliario de madera con aire rústico o apostar por materiales materiales como la forja, el ratán o la rafia. “En las bodas, podemos añadir en cualquiera de los espacios tonalidades de aire romántico (tipo blancos y degradados, rosas y malvas) en diferentes declinaciones, tonos empolvados, neutros… Las posibilidades son infinitas, pero, al final, nuestro objetivo es que los clientes se vean reflejados en los montajes”, explican.

En A-Típica también apuestan por adaptarse a la ubicación, aunque en ocasiones se encuentran con propuestas que son un auténtico reto: “Nos encanta potenciar lo bonito que tenga el lugar. En alguna ocasión nos piden lo contrario, que es ocultarlo, que también son proyectos muy divertidos porque nos permiten que vuele la imaginación”.

Las flores no pasan de moda

Además de los rincones y detalles que marcan la estética de un enlace, en A-Típica dan gran importancia al diseño de las mesas, su parte favorita de la decoración nupcial y lo que más debemos cuidar, indican. Por ello si tuvieran que elegir entre todos los elementos y tendencias, se quedarían sin duda con las flores: “Nos encantan las flores y cada temporada cobran mayor importancia, son un aspecto fundamental para la decoración. Encima, cada vez hay más preferencia sobre el cuidado al medio ambiente, por lo que optamos por las flores que tengan un impacto positivo en el ecosistema”, defiende. Y continúa: “Al ser bodas principalmente de día, creamos ambientes en los espacios abiertos, diseñando pequeños grupos integrados en el espacio con diferente mobiliario”.

En la misma línea están los materiales y elementos que Inés Batlló, de Options, recomienda tener en cuenta, porque son sus preferidos: “Utilizamos materiales de fibras naturales como el ratán, bambú o la madera, en mobiliario y bajo platos o platos de pan, que crean ambientes únicos al combinarlos con mantelerías más modernas, ya sean lisas o estampadas”. Y son esas fusiones de lo rústico y lo moderno las que más triunfan en las bodas virales.

No obstante, en Crimons tienen claro que el éxito de la decoración de un enlace está también en la comodidad que suponga a novios e invitados. Si ahora impera la naturalidad, mejor crear escenas cotidianas que dejen retratos inolvidables. “Nos gustan las bodas naturales, que fluyan, que reflejen la personalidad de los novios y que denoten un lujo no ostentoso. La escenografía ideal es cuando parece que son los muebles, los manteles, la vajilla y las sillas de tu casa, que sacas al jardín para montar una celebración familiar. Resulta una mezcla de elementos antiguos como ‘la vajilla de la abuela’, las mesas de madera del exterior y sillas mix and match en un desorden ordenado y nada improvisado”, concreta María.

Elementos decorativos que siempre serán elegantes

Pero, como en todo, en la decoración nupcial también existen materiales y elementos por los que no pasa el tiempo, dado que siempre serán considerados elegantes. Son esas las piezas que los decoradores y confían en que perduren con el paso del tiempo. Para Options, las cuberterías de alpaca y las vajillas de porcelana, en tonos crudos o con motivos florales, nunca deberían desaparecer, mientras que para Crimons son las mesas de madera sin vestir, las sillas elegantes, los manteles de lino en colores sofisticados y las cristalerías talladas, las que podrían no tener fecha de caducidad, pues según apuntan, son las piezas que visten una mesa.

No obstante, de nuevo desde Crimons advierten: “creemos que la moda siempre es continuidad, no hay cambios bruscos”, por lo que, más allá de las tendencias, buscan la armonía en el resultado. El secreto, entonces, para una decoración viral, está en que todos los rincones y montajes sigan una misma línea estética junto a la localización. Y también, según esta firma: “en reflejar un concepto o una idea que sea el hilo conductor de todo el evento. Puede ser un estilo, una gama de colores o bien una temática en concreto”. Palabra de experto.