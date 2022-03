Boda de Boris Johnson y Carrie Symonds: la novia elige a uno de los diseñadores favoritos de Meghan Markle

Este sábado se ha celebrado en la catedral de Westminster en Londres, la boda que ha unido al primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson con su prometida y exrelaciones publicas del partido conservador, Carrie Symonds. Ha sido una ceremonia cristiana celebrada en secreto que ha tenido lugar a las dos de la tarde con los familiares y amigos más cercanos. Sin embargo, la ceremonia no ha sido celebrada en la propia abadía de Westminster, que es ya un enclave histórico donde de Isabel II y Felipe de Edimburgo se casaron en 1947 y también fue el lugar elegido por los duques de Cambridge para su enlace hace justo una década, si no que ha sido en la propia catedral donde los prometidos se han dado el 'sí quiero'. Según ha publicado el diario británico Mail on Sunday, a esta ceremonia solo han acudido una treintena de personas, que se enteraron de la celebración del evento en el último momento.

- La peculiar boda secreta del primer ministro británico, Boris Johnson

El vestido de Carrie está firmado por uno de los diseñadores favoritos de Meghan Markle

Christos Costarellos, es un diseñador alemán de ascendencia griega que ha creado esta pieza exclusivamente para Net-A-Porter y que curiosamente es uno de los favoritos de la duquesa de Sussex según ha comentado para el periódico Los Ángeles Times. El vestido de la novia parece estar inspirado en la mitología y filosofía griega a la que el diseñador le añade un toque de aire fresco en su creación aportando movimiento y fluidez, interpretando así de forma sutil y acertada la elegancia femenina. Destaca por las mangas acampanadas que fluyen desde el codo y los detalles de flores bordadas a lo largo de todo el diseño. Por su parte, la novia decide no incluir el velo en su look, dejando así su melena rubia suelta con unas suaves ondas, que sin embargo sí complementa con una corona de flores blancas con rosas y margaritas, acorde a esa inspiración bohemia del vestido.

Para sus colecciones Costarellos se inspira en el pasado con un estilo etéreo o 'boho renovado', dándole así una visión actual más renovada en sus diseños. En sus colecciones bridal normalmente se inspira en la mitología griega y utiliza materiales (telas y fornituras) europeos de primer nivel, que podemos encontrar en sus colecciones en Harrods y Harvey Nichols.