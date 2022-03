Si siempre has querido casarte con un vestido de Vera Wang, tu sueño está muy cerca La diseñadora neoyorquina se alía con Pronovias para lanzar Vera Wang Bridal, una nueva marca de novia e invitada

Jennifer Aniston en su boda con Brad Pitt, Kim Kardashian en su primer matrimonio, o Victoria Beckham al casarse con David, han sido algunas de las miles de mujeres -tanto celebrities como famosas- que han elegido vestidos de Vera Wang para pasar por el altar. Un currículum que, desde que inaugurara su tienda insignia en el Carlyle Hotel de Nueva York en 1990, le ha reportado a la diseñadora neoyorquina una fama indiscutible entre las novias de todo el mundo. Ahora su larga trayectoria se refuerza con un hito más, esta vez en alianza con una firma española: Pronovias y Vera Wang acaban de anunciar el lanzamiento de Vera Wang Bride, una nueva marca de vestidos de novia e invitada que llegará a las tiendas el próximo octubre pero de la que ya conocemos algunos bocetos y muchos detalles.

Vestidos para novias que adoran la moda

"Yo siempre he mantenido que soy una diseñadora de moda que hace vestidos de novia, no una diseñadora de novia per se", comienza Vera Wang a explicar el espíritu de su nueva colección, enfocada a una mujer "sin miedos, que adora la moda y tiene su propio concepto de sí misma”. Como cuenta en la presentación de este proyecto, su principal mensaje es transmitir respeto: “Respeto por el proceso de diseño, por mi equipo, por la calidad, por la individualidad, por la imaginación y el esfuerzo, pero, sobre todo, respeto por las mujeres". Unos valores que comparte con Pronovias, una de las casas más icónicas y reconocidas de nuestro país.

"El Pronovias Group es una de las empresas de moda nupcial más respetadas y exitosas del mundo, con un gran alcance internacional. Pero el valor más importante que buscamos en una empresa cuando firmamos un contrato de licencia es su capacidad para crear un gran producto. El producto es el rey; es el origen de todo. Y Pronovias Group entiende esta premisa a la perfección", afirma la diseñadora neoyorquina. La primera colección, que estará a la venta el próximo octubre, contará con 60 vestidos de novias y otras 60 creaciones de invitada; una amplia propuesta que incluirá opciones sostenibles y que, en enero del próximo año, se ampliará con más opciones enfocadas a ocasiones especiales.

Vestidos perfectos para todas las mujeres

Esta alianza permitirá que el estilo ultra femenino y romántico de Vera Wang llegue a muchas más novias, ya que los precios serán más asequibles: oscilarán entre 1.600 y 4.000 euros; una cifra muy inferior a los 9.000 euros que pueden costar sus creaciones nupciales (o a los 90.000 que, se estima, costó el diseño de Victoria Beckham). Además, manteniendo la política de inclusión del Grupo Pronovias, las piezas estarán disponibles desde la talla 32 hasta la 60, con lo que prácticamente cualquier mujer que haya soñado con casarse con un Vera Wang encontrará su vestido perfecto.