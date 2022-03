¿Sabes cuál es el zapato de novia perfecto para ti?

Decía Holly Golightly (Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes) que si el par de zapatos negros que una mujer tiene en el armario le hace sonreír, vale más de lo que cuesta. Afirmaba con sus palabras, que el calzado correcto puede cambiar por completo el día de una persona. Sucede de esta forma, especialmente, con los pensados para novias, puesto que un accesorio como este puede, no solo transformar el look por completo, sino condicionar el disfrute de la celebración. Por eso, a la hora de elegir los mejores zapatos para el gran día se deben tener en cuenta varias características.



La comodidad del diseño es una de las más importantes puesto que se pasan muchas horas de pie y bailando. Ten en cuenta si en tu vida diaria llevas tacones y cuántas horas eres capaz de estar subida a ellos para decidir con seguridad sobre la altura y el tipo de tacón. La versatilidad del calzado también cuenta: es conveniente que el diseño de adapte al lugar de la boda (si es en el campo, en la ciudad, cerca del mar...), sobre todo si en tu caso no piensas en tener un segundo par de zapatos. Y por último y no menos importante, el calzado debe ayudar a transmitir tanto la personalidad del vestido como la de la novia. Clásica, moderna, minimalista, princesa... Sea cual sea tu estilo, hay unos zapatos para ti.

- Estos zapatos son tan bonitos que te harán decir 'sí, quiero' a los diseños blancos

El 2020 dejó algunos grandes éxitos en términos de calzado nupcial: desde las Aveline de Jimmy Choo, con lazo de tul al tobillo, hasta el diseño fantasía de Midnight 00 o las Margot made in Spain de Flor de Asoka. Propuestas que parecen ser los nuevos iconos del sector y que cada vez más novias tienen en mente. Por ello, en la guía ilustrada que presentamos a continuación repasamos los tipos de zapatos más buscados y atemporales, con los que dar el 'sí, quiero' sintiéndose una misma y empezar una nueva etapa con buen pie.

- Sandalias de rebajas que encantarán a novias e invitadas y hacen las piernas infinitas

Sandalias

Con la tendencia minimalista que impera en los últimos años como telón de fondo, las sandalias de tiras que triunfaron en los noventa, con tacón delgado, efecto pie desnudo y mucha altura, dieron el salto hace dos temporadas a la moda nupcial. Sofisticadas y con la capacidad de hacer todos los tipos de pie más delgados y estilizados, son el modelo favorito de las novias que apuestan por los slip dresses y los diseños de largo tobillero. A pesar de que gozan de gran éxito también entre las invitadas mejor vestidas, cuentan con un ‘handicap’ y es que no son tolerables por todas las mujeres: su tacón hace perder el equilibrio a más de una y agota a otras. Eso sí, las más valientes, estarán muy favorecidas con este tipo de modelo.

- Si buscas unos zapatos cómodos para tu boda o la de tu mejor amiga, ficha estos diseños de Zara

Plataformas

Formales e informales al mismo tiempo, ya que son aptos para todo tipo de escenarios, los tacones con plataforma son la solución más versátil para quienes no se deciden entre otros formatos. Su elección supone dominar el arte de la altura sobre un tacón, pero con mayor comodidad que aquellos afilados que suman centímetros. Formato preferido entre las novias más 'bajitas', este calzado combina a la perfección con vestidos con cola, diseños midi y looks con traje de chaqueta o blusa y pantalón, cada vez más habituales en bodas íntimas.

- Zapatos de tacón cómodo, los aliados de las novias que no quieren dejar de bailar

Kitten heels

Frente a la opción de pie desnudo que proponen las populares naked sandals, hay alternativas como los kitten heels: ese calzado con punta o frontal cuadrado y un tacón diminuto, de entre cinco y tres centímetros. Las novias que no se imaginan con zapato plano, pero tampoco luciendo tacón de aguja, han visto en este diseño todo un mundo de posibilidades. Los modelos más tradicionales apuestan por materiales como el ante o el raso de seda, pero los más originales emplean tejidos reciclados y detalles artesanales en color.

- Hazte con los zapatos de novia que también te valdrán para diario

Stilettos

El tradicional zapato de salón se impone entre las novias clásicas como el modelo más solicitado e icónico en todos sus formatos. De tacón fino y delicado o en su versión cuadrada, más práctica y, una vez pasado el gran día, apta para diario, esta propuesta es la que históricamente ha vencido al tiempo, desde el pasado siglo. ¿El más mediático de todos? El modelo Hangisi de Manolo Blahnik, en tono azul, que es imposible de olvidar. Lo lució Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) para su boda con Mr. Big, en Sexo en Nueva York y se convirtió en un mito de la moda. Detrás de él llegaron los ‘Wifey for lifey’ (esposa para toda la vida) de Sophia Webster o los Rockdust de Valentino.

- Alpargatas para novias, el calzado imprescindible en las bodas de verano

Alpargatas

A diferencia de los stilettos, otros diseños apuestan por la cuña para el gran día. Sea en la playa o en el campo, el calzado estrella de las bodas relajadas es la alpargata. Sencillas, versátiles y muy confortables, estos zapatos artesanales son toda una declaración de intenciones: sinónimo de trabajo local, accesibles, sostenibles y con segunda vida tras el enlace. Junto a vestidos de encaje, de crochet, de algodón o lenceros, estos accesorios se adaptan a la perfección a los looks de boda de primavera/verano de corte informal.

- ¿Te casas sin tacones? Los zapatos 'mule' están hechos para ti

Mules

Recogiendo lo mejor de los stilettos y los kitten heels (la elegancia de los primeros y el tacón bajo de los segundos), los mules o zapatos destalonados han encontrado su propio público en la moda nupcial. Las estilistas y expertas en moda confían en este tipo de modelos no solo para acompañar sus looks con vaqueros para diario, también para acudir al altar. Con o sin tacón, los modelos más buscados incluyen aplicaciones y hebillas joya que los convierten en auténticos objetos de deseo. Fue precisamente con un diseño como este con lo que se casó, tanto en su enlace civil como en el religioso, la reputada estilista y personal shopper Bettina Looney a principios del pasado año en una boda que se hizo viral.

- Guía para casarse con botas: así se lleva la tendencia que conquista a las novias más 'cañeras'

Botines

Botas y botines son una rara avis en lo que a calzado nupcial se refiere. No obstante, este calzado convence a las novias con un estilo muy concreto: el bohemio, marcado por los vestidos de encaje, los diseños en los que destacan referencias étnicas y accesorios con un punto silvestre como sombreros o pañuelos. Desde las versiones de caña alta de estética hípica, a las estampadas, pasando por las más sencillas, para acompañar estilismos nórdicos, la tendencia más divertida y hippy del sector se mantiene en 2021.

- Si vas a llevar un vestido de novia sencillo estos zapatos son perfectos para ti

Merceditas o Mary Janes

En otra liga diferente, solo apta para las más románticas y femeninas, los conocidos como Mary Janes o merceditas con tacón, son la alternativa menos conocida, pero cada vez más buscada, en términos de calzado nupcial. De inspiración colegial y en general con tacón grueso, en los últimos meses se ha subido a la pasarela de la mano de Prada y se ha colado entre las propuestas permanentes de Dolce & Gabbana. Con botones de cristal o lazadas, estos diseños huyen del blanco y triunfan en negro, rojo o rosa entre las novias.