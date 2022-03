Sí, elegir bien la corsetería de la novia es fundamental para que el vestido siente genial

Para que un vestido de novia siente de maravilla es importante tener en cuenta varios puntos. En primer lugar, es fundamental optar por un corte que se adapte a la silueta de cada chica y la favorezca. Y, también, por un escote adecuado al tamaño y forma de su pecho. El tejido en el que está confeccionada la prenda tiene mucho que ver en el resultado final. Pero si hay algo que olvidan muchas novias y es fundamental para que siente especialmente bien, es la ropa interior. "Podemos llevar un magnífico vestido, pero si no se lleva una buena forma de pecho, se pierde parte de esa belleza", explican Lupe y Pilar de Corsetería Lupe. Con ellas hablamos sobre todo lo que una novia debe tener en cuenta a la hora de elegir la corsetería y la lencería que llevará en su gran día.

¿Qué es lo primero que debe tener en cuenta una novia a la hora de elegir la corsetería que llevará el día de la boda?

En un día tan importante, en el que todas queremos lucir nuestra mejor versión y que además llevamos mucho tiempo preparando con ilusión, todo esmero es poco. El vestido que elegimos condiciona la ropa interior que podemos llevar y la corsetería, juega un papel muy importante: somos los "ocultos", pero pieza indispensable para ayudar a que el vestido de novia quede impecable. Las 3 claves para acertar son:

Pecho: altura, separación y colocación. Evitar marcas, es decir, que la ropa interior no transluzca al exterior. Moldear con mucha comodidad.

Una buena elección de ropa interior te debe llevar a olvidarte de lo que llevas puesto. Esta necesidad también es muy importante en nuestro día a día.

¿Es importante pedir consejo al diseñador nupcial para saber si el tejido del vestido suele marcar o no lo que haya debajo?

Es clave la coordinación vestido y ropa interior. Por eso cuando nuestras clientes vienen a la tienda buscando la ropa interior para debajo del vestido de novia, les pedimos que nos enseñen fotos del mismo o que nos lo describan de la mejor forma posible para acertar con lo que necesitan.

Como expertos, ¿qué es mejor: apostar por un body o por dos piezas?

El vestido de novia siempre dicta las necesidades. Pero cuando sea posible, la ventaja del body es que, al ser una única pieza, no se ven cortes ni marcas de ninguna clase, mejorando la caída del vestido.

¿Ropa interior incorporada en el vestido (por ejemplo, sujetador) o mejor por separado?

Hay casos en los que, por el tipo de vestido (por ejemplo, escote muy pronunciado delantero) se tiene que optar por coser un sujetador o unas cazuelas al vestido. Aunque puede ser una opción válida, especialmente en casos con poca talla de pecho, creemos que donde sea posible llevar la ropa interior separada del vestido se consiguen mejores formas y mayor comodidad.

¿Qué tipo de opciones es preferible no llevar en el gran día? ¿Por qué?

La clave es no llevar prendas incómodas o con mucha presión. Los encajes, debajo del vestido de novia, es preferible no llevarlos para que no se marquen. Tampoco se deben elegir colores distintos al piel (por ejemplo color blanco roto) que puedan transparentar. Tanto diseñadores de vestidos de novia como corseteros, hemos llegado a la conclusión de que la ropa interior que se lleve debajo del vestido tiene que sentar muy bien, ser perfecta y funcional.

¿Es posible personalizar la corsetería para que encaje perfectamente con el vestido? Ampliar escote, profundizar espalda…

Por supuesto que es posible. Tenemos nuestro propio taller. Esto nos permite, en base a los patrones de nuestro bodys ya existentes, modificarlos en función de necesidades muy específicas de cada novia como las que nombráis. Es clave, como ya hemos mencionado antes, que la ropa interior no se vea través del vestido.

¿Aconsejan a las novias que elijan un diseño para llevar bajo el vestido y otro diferente para lucir después?

¡Claro que sí! Es más, las invitamos a ello. La ropa interior debajo del vestido cumple una función muy clara que es lograr que un maravilloso vestido de novia quede mejor. Pero después es muy importante lucirse y tener un conjunto bonito (¡siempre que siente bien!) del gusto de la novia en color, encaje etc.

El getting ready cobra cada vez más importancia durante el gran día. ¿Mejor un vestido sencillo o una bata mientras la novia se está preparando?

La bata se ha erigido como pieza clave de este momento. En la actualidad ganan protagonismo o bien con el largo por la rodilla o bien por encima del tobillo. Aquí depende de cada novia, ya que es muy importante la comodidad para estar tranquila, relajada y disfrutando de los momentos previos a la boda.

¿Qué tendencias existen en este momento en el mundo de los camisones y batas de novia?

En nuestra corsetería tenemos una selección muy pequeña ya que nos gusta dar un servicio lo más completo y exclusivo posible a nuestra novia e intentamos adaptarnos a los gustos y tendencias del mercado. Cada vez se opta más por algún estampado, principalmente de tipo floral, tanto en la bata como en el camisón. Aunque el clásico y eterno color crudo siempre estarán de actualidad.