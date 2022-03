¿El vestido de novia que mejor encaja con tu personalidad? Descúbrelo en nuestro test

Encontrar el vestido de novia perfecto no siempre es sencillo. La diseñadora Teresa Helbig nos explicaba que, cuando una novia visita su atelier, "lo que intentamos transmitirle es, primero de todo, que buscar su vestido de novia va a ser un proceso muy íntimo, muy especial y tremendamente emocionante, así como un reto, no todos los días se casa una, no es fácil". Hay que descubrir no solo una prenda que favorezca la silueta, que quede bien y realce las partes bonitas de la novia, también un diseño con el que se sienta guapa, especial... sea ella misma. Por eso, además de la forma de su cuerpo es importante tener en cuenta otros aspectos como su personalidad, gustos, el tipo de boda que desea celebrar o cómo ha imaginado, desde siempre, su gran día. Aunque los expertos aseguran que eso es algo que se consigue probando, probando y probando, hemos preparado este test para hacerte tu elección un poco más fácil. ¡Y para que te diviertas un rato!