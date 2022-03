Las tartas nupciales más pedidas y otras curiosidades reveladas por los pasteleros

Organizar una boda que todo el mundo recuerde no es una tarea tan complicada como parece. Aunque muchos novios cuentan con ayuda de wedding planners para que el evento sea perfecto, otros deciden encargarse de todos los detalles y seguir un calendario que les permita enfrentarse a todo el proceso de forma relajada. Entre las elecciones más importantes está la de la finca en la que se celebrará la boda o el catering que se servirá. Pero un buen menú necesita un postre de calidad. Por eso muchas parejas acuden a pastelerías especializadas para sorprender a sus invitados con un dulce que, además de ser delicioso, sea muy bonito. "La presentación lo es todo, ya que por muy buena que esté la tarta, si no entra por los ojos la gente no se lanza a probarla. A todos nos gustan las cosas bonitas y bien presentadas y más si hablamos de comida", explica María, creadora de Las Tartas de Zarina, una de las pastelerías de referencia en lo que a dulces nupciales se refiere. Algo en lo que coincide plenamente Carmen, creadora de Aquarela Cakes, una pastelería especializa en repostería creativa. "La presentación y el aspecto visual ha cobrado muchísima importancia en estos últimos años. Ahora no basta con que un postre sea delicioso, con una elaboración artesana e ingredientes naturales, sino que las parejas buscan que sea un elemento decorativo más".

Basta hacer una breve búsqueda en redes sociales para comprobar que, efectivamente, una de las cosas que más peso tiene en el diseño de estos postres es la estética. Las tartas compiten por ser las más bonitas y fotografiables. Pero no hay que olvidar que el sabor y las tendencias también tienen su espacio en este mundo. "Últimamente he visto muchas tartas tradicionales, como las de antes que eran de muchos pisos, cubiertas de merengue o nata y decoradas con manga, a las que les han dado un toque más actual utilizando flores, macarons o merengues para su decoración. Aunque, sin duda, me encantaría ver más Croquembouche – una tarta de gran tamaño y estructura muy arquitectónica–; me parece que quedaría precioso y le daría un toque muy especial a la boda", indica María. Carmen, por su parte, coincide en que las tartas tradicionales todavía están presentes en el mundo nupcial. Pero añade: "la tendencia actual es de arriesgar con diseños más atrevidos, en los que se mezclan distintas texturas, acabados metálicos, flores naturales, preservadas… Aunque estamos convencidas de que hay una tarta para cada novia. Todas y cada una de nuestras creaciones corresponden a un estilo muy concreto, que viene marcado por el estilismo de la boda y de la pareja".

Tendencias en pastelería nupcial

Sí, en el mundo de las tartas existen diferentes tendencias. Desde hace algunas temporadas los postres tipo naked cake, que dejan a la vista un bizcocho que no se cubre con ningún tipo de frosting, conquistan a las parejas más estilosas. Se trata de dulces que se decoran con flores naturales, preservadas o frutas, con las que conseguir una presentación de lo más vistosa. "Pero cada vez más las parejas nos piden proyectos más arriesgados: tartas invertidas que quedan colgantes, paletas de colores oscuros… Los sabores preferidos siguen siendo frescos y frutales. A veces, con un punto de cava o algún licor. O, una de nuestras favoritas, la tarta aires de Sevilla, elaborada con un delicioso aroma de azahar", nos cuenta Carmen.

Ese riesgo del que hablan desde Aquarela Cakes se traduce en postres llenos de color y es que, aunque los tonos naturales todavía tienen peso, los azules son cada vez más buscados. María, de Tartas la Zarina lo tiene muy claro. "Esta temporada veremos las tartas pintadas, utilizando una paleta de colores como si se tratara de un cuadro. También las tartas rústicas con flores naturales, los drip cakes y los fault-line cakes".

Un ingrediente para cada época del año

En lo que ambas reposteras coinciden es en que es fundamental prestar atención a la época del año en que se celebra la boda para elegir los ingredientes que mejor funcionarán para preparar el postre. "Si la tarta va a estar expuesta, deberás elegir productos que aguanten mejor al aire libre. Además, hay que aprovechar los productos de la temporada como los higos o cerezas que son muy difíciles conseguirlos si no", cuenta María. Carmen explica que ellas, por ejemplo, recomiendan postres con fresas para la primavera, ya que están de plena temporada y su sabor es delicioso. "En los meses más calurosos es mejor apostar por combinaciones más frescas: limón, frambuesa, coco, mango, lima… Y dejar los chocolates, manzanas, especias y té para los meses más otoñales. Aparte de por el sabor, que recuerdan a diferentes épocas del año, porque la temperatura ambiente es más apta para consumir unos ingredientes que otros", puntualiza.

La evolución de los candy bar

Las mesas de dulce se han convertido en un rincón casi obligatorio en cualquier boda. Sin embargo, en los últimos años han sufrido una gran evolución. Si antes las golosinas eran las absolutas protagonistas de estos espacios, ahora compiten con todo tipo de dulces. Además, la presentación es mucho más cuidada y no faltan flores ni adornos de cerámica o cristal. Cuando preguntamos a María qué elegiría para estos candy bar no lo duda. "Me decanto por una mesa infinita de tartas variadas, fruta cortada que siempre apetece y un puesto de helados artesanos donde no puede faltar mi preferido, que es el de pistacho. Las golosinas las dejaría para la barra o en una mesa aparte por si hubiera mucho niño en la boda o por si a los novios les encantase".

Carmen, por su parte, opina que las tartaletas dan mucho juego a la hora de crear mesas de dulce. "Lo ideal es presentar postres individuales que puedan ser fácilmente consumidos de un bocado. Con un acabado jugoso y delicioso, sin ser demasiado pesado, ya que los invitados acaban de ingerir una cantidad de comida considerable en el menú nupcial. Recomendamos las tartaletas con limón y merengue, con crema y fruta de temporada; cupcakes y mini cupcakes con sabores de temporada; trufas de chocolate, coco o naranja; mini vasitos de tiramisú o tarta de queso… y ¡macarons, nuestros favoritos!", concluye.