¿Sabes qué romántico significado esconde el anillo de compromiso de Emma Stone?

Hace unos días conocimos la noticia de que Emma Stone se había prometido con Dave McCary. La actriz no podría encontrarse en mejor momento laboral y personal. No solo se encuentra grabando Cruella, la precuela de 101 dálmatas en versión de carne y hueso donde interpreta a la villana de Disney, sino que acaba de dar este paso con su pareja, con quien lleva saliendo desde 2017, una manera de despedir el año por todo lo alto. El guionista y director de Saturday Night Live ha sorprendido no solo a la protagonista de La La Land, sino también a todos sus fans con una elección muy atípica en cuanto a materia de anillos de pedida se refiere. ¿Su estrategia? Llevarle la contraria a la tradición con una joya diferente. Y, aunque todavía no se conocen otros datos sobre la boda, hemos podido analizar la sortija al detalle.

El nuevo anillo de Emma Stone es de Catbird, una marca de Nueva York muy conocida que era también una de las firmas predilectas de Meghan Markle, ya que contaba con varias piezas discretas en su joyero. El diseño que lleva la actriz simbolizando su compromiso con su pareja, ha sido bautizado poéticamente como 'Perla de invierno'. Aunque el guionista lo compró en la Gran Manzana, su historia nos lleva al país del sol naciente, ya que se trata de un complemento realizado por el maestro joyero Yoshinobu Kataoka en Japón.

El elemento central del diseño es una perla Akoya en bruto, que fueron las primeras que se empezaron a cultivar en agua salada. Su simetría, color blanco y redondez las hizo muy populares hace unos años hasta el punto de que casi desaparecen entre 1920 y 1930. Tras el boum, su producción se redujo drásticamente. Son menos comunes, por lo que su precio es muy alto. El glóbulo de nácar está rodeado por el motivo 'copo de nieve' que caracteriza el estilo del artesano japonés, de ahí que reciba el nombre de la estación más fría del año. Realizado en oro de 18 quilates, el anillo supera los 4.000 euros.

El prometido de Emma Stone ha sentado precedente con su elección para futuras pedidas de mano. Normalmente son los diamantes los que se reservan para las joyas de este tipo. Al ser una piedra preciosa resistente y prácticamente irrompible representa mejor que ninguna otra el concepto de la eternidad, que se relaciona con la duración del amor. Por otro lado, las gemas del mar también tienen su propia mitología. De hecho, en la Antigua Grecia, se consideraban lágrimas de los dioses, por lo que se decía que si una novia las lucía en su boda, tendría un matrimonio feliz en el que nunca lloraría. Además, el anillo que luce la actriz, con la perla como protagonista, tiene un toque vintage que logrará que resulte una pieza atemporal y más exclusiva.

