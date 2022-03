Los 3 escotes que más favorecen a las novias con poco pecho

A la hora de elegir un vestido de novia son muchos los factores que hay que tener en cuenta. Hervé Moreau, director creativo de Pronovias, aseguraba en declaraciones a HOLA.com que lo primero que les dice a todas las novias es "que sean ellas mismas. Por otro lado, es un día para estar con la familia, es un momento importante, muy difícil, por eso es imprescindible la comodidad. Y, sobre todo, date placer, date un gusto. Regálate". Muchas veces esa comodidad pasa por estar favorecida, encontrar un vestido que se adapte a la personalidad de cada mujer y sentirse más guapa que nunca con el diseño elegido. Y aunque los gustos juegan un papel importante, el tipo de cuerpo de cada novia es el que, sin duda, marcará los límites. No es lo mismo tener silueta de reloj de arena que de rectángulo. Y tampoco favorecen los mismos diseños a las que tienen poco pecho que a las que presumen de curvas. Si perteneces al primer grupo deberías saber que, este año, son muchas las firmas nupciales que han pensado en ti.

VER GALERÍA

Si tienes poco pecho, estos escotes son para ti

Con efecto push-up

Un buen ejemplo lo encontramos en Contemporary Goddess, la primera propuesta de la nueva directora artística de Pronovias Group, Alessandra Rinaudo. La creativa ha imaginado un amplio número de vestidos especialmente femeninos. Sus siluetas ligeras y etéreas, creadas con mezcla de tul ilusión, encaje y guipur, se mezclan con escotes muy sensuales y favorecedores para chicas que tienen poco pecho. Un ejemplo son los diseños que proponen ampliar el tradicional escote en 'V' hasta el infinito, acompañándolo en ocasiones de tul para respetar la sensación de desnudez, pero aumentar la comodidad de la novia. Los diseños tipo bustier, que ayudan a realzar las curvas, también tienen un espacio en estas propuestas, igual que los modelos que combinan ambas opciones, consiguiendo un resultado similar al que proporcionan los push-up.

VER GALERÍA

Tipo corsé

Pero Pronovias no es la única firma que ha encontrado en las mujeres con poco pecho su inspiración. Ya te adelantamos que, durante la New York Bridal Week firmas como Berta Bridal proponían hasta 23 escotes diferentes para que sus novias no solo se sintieran cómodas, también muy favorecidas y pudieran encontrar las opciones que mejor funcionaran con su personalidad. ¿Los mejores si tienes poco pecho? Los de corte lencero, ya sean corsés o bustier. Monique Lhuillier también introducía en su colección escotes en forma de corazón y diseños a medio camino entre los acabados de pico y los corsés, una prenda que cada vez reinterpretan más firmas. Y es que este tipo de siluetas son muy favorecedoras si quieres ganar un poco de volumen en la parte superior del cuerpo.

VER GALERÍA

Infinitos

Aunque si hay un escote que favorece especialmente la silueta femenina es el que se alarga hasta el infinito. Este diseño atrevido y muy sensual se ha convertido en tendencia. Basta observar las colecciones de diseñadores como Rosa Clará, Suzanne Harward, Carolina Herrera, Marta Martí o Steven Khalil para corroborar que esta opción gusta. Y no solo a ellos, también a las novias que quieren potenciar sus curvas.