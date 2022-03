Nieves Álvarez se viste de novia con un diseño apto para presumir de piernas

No es la primera vez que vemos a una celebrity luciendo un vestido de novia sin que sea el día de su enlace. Ya te contamos que, aunque no han pasado por el altar, modelos como Naomi Campbell, Cara Delevingne o Gigi Hadid han caminado para los grandes diseñadores con sus looks nupciales más llamativos. Pero cada vez son más las que apuestan por este tipo de creaciones para asistir a una fiesta o un evento en el que vestir de blanco sí es una buena opción. Una de las últimas en hacerlo ha sido Nieves Álvarez.

La modelo acudía a la presentación de los diseños de Alta Costura de Naty Abascal en el Museo Jumex de México con un vestido de la colección nupcial Primavera/Verano 2020 de Viktor&Rolf. Una prenda elaborada en crepe, con escote palabra de honor y una elegante abertura delantera, que los creativos presentaron en el marco de New York Bridal Week el pasado mes de abril. Un vestido de corte muy favorecedor adornado por una elegante rosa drapeada. Eso sí, sin la cola desmontable que la modelo lleva en las imágenes de lookbook de la firma. Nieves completó su estilismo con unas elegantes sandalias doradas de Louboutin, un tono aprobado por novias como María Pombo, que optó por el calzado metalizado para su 'sí, quiero'. Las joyas con la que adornaba su escote, muñecas y orejas eran de Bulgari, y el clutch, apto para mujeres que prefieren este accesorio al ramo de flores en el día de su boda, de Olivier Bernoux.

Y es que lo de elegir vestidos nupciales –o diseños que perfectamente podrían serlo– para otro tipo de eventos se está convirtiendo en toda una tendencia entre las que más entienden de moda. Actrices como Jane Fonda o Darby Stanchfield y modelos como Karlie Kloss o Chrissy Teigen han apostado por diseños de inspiración nupcial para caminar por la alfombra roja de los Premios Oscar. Una opción que, sin duda, ha convencido a Marta Lozano. La influencer acudió al Festival de Cine de San Sebastián con un elegante diseño de plumas, en color blanco, de Ze García Atelier, y al Festival de Cine de Cannes con un vestido elaborado con capas y capas de tul de Yolancris.