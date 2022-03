¿Te casas en invierno y aún no has elegido tus flores? Sigue estos consejos de experta Hablamos con Natalia Palacios, creadora de Muscari y una de las decoradoras florales más 'top' del panorama nacional

De media, una pareja invierte cerca de un año en organizar su boda. Y es que, aunque doce meses parezcan muchos, la lista de tareas que hay que cumplir es extensa, sobre todo cuando se quiere preparar un enlace en el que los detalles marcarán la diferencia. Uno de los momentos más divertidos es la elección de las flores. No existe ningún protocolo o código no escrito que marque ciertos límites. Por eso las opciones son muchas, tantas que algunos novios se sienten abrumados y no saben por dónde empezar. Y es que, aunque casi todo vale, hay que tener en cuenta algunas premisas –como la estación en la que se celebrará la boda– para que el resultado sea perfecto. Natalia Palacios, creadora de Muscari y una de las decoradoras florales más top del panorama nacional, desvela a HOLA.com todo lo que una pareja debería saber para que, en una boda, las flores siempre sumen.

¿Qué tendencias marcan las elecciones florales de los próximos meses?

A día de hoy se lleva mucho el colorido. Mezclar diferentes tonos puede quedar espectacular siempre y cuando se haga una buena elección del tipo de flor. Para las próximas bodas apostaremos por el verde, creando auténticos bosques en el interior del lugar de celebración.

¿Es importante tener en cuenta el clima para optar por unas flores u otras?

Teniendo en cuenta que las flores de una boda no van a tener que durar más que lo que dure la boda, no es relevante el clima, lo que sí es importante tener en cuenta es la época de cada flor, pues tendrán su mayor esplendor en su temporada.

¿Cuáles son las que más abundan en invierno?

Son muchas las flores que se dan en todas las estaciones, pero en invierno como tal, serían los narcisos, los helleborous, los muscaris, o la mimosa, aunque cada vez son más las flores que se adelantan a su fecha real de floración.

¿Qué otros detalles hay que tener en cuenta al escoger las flores?

A la hora de escoger las flores para decorar las mesas donde se servirá el almuerzo, por ejemplo, es importante que las que elijamos no tengan olor, para no desvirtuar el sabor de los platos que componen el menú.

Iglesia, lugar de celebración, vestido y ramo. ¿Deben guardar una cierta coherencia?

A mí, personalmente, me gusta que haya cierta relación entre las flores que decoran la iglesia y el lugar de celebración. Aunque no sean necesariamente las mismas, ni el color tampoco, sí creo que se debe mantener el mismo estilo en ambos lugares.

¿Cuáles son las flores que consideras ideales para una boda?

Cualquier flor, si es de temporada y les gusta a los novios, será perfecta. Nosotros nos encargaremos de acompañarla y colocarla de la mejor manera posible.

Si la ceremonia es religiosa, ¿son aconsejables las flores blancas?

No necesariamente. Hay iglesias que, bien porque son muy recargadas en sí, o bien por su oscuridad, tamaño te piden mucho color.

¿Y si se trata de una boda civil?

De la misma manera que en una ceremonia religiosa, el color no está reñido.

En el lugar de celebración, ¿flores solo en las mesas o también en pequeños rincones?

¡Flores en todas partes! Aquí sí vale el 'cuanto más mejor'. Las flores siempre suman, creo que una boda llena de elementos vegetales siempre será recordada por todos los invitados.

¿Qué consejo darías a los novios a la hora de elegir los centros de mesa?

Que elijan opciones con una altura que no interfiera la vista de los comensales. Otro punto a tener en cuenta es adecuar la decoración floral al tamaño de las mesas.

¿Crees que la personalidad de la novia se refleja en los adornos florales de su boda?

Sí, siempre refleja la personalidad, y no solo de la novia, en muchas ocasiones también del novio. La mayoría saben lo que quieren, pero sobre todo saben qué es lo que no quieren.

Cuando llega el momento de elegir el ramo, ¿las chicas suelen tener claro lo que buscan?

Tienen muy claro el estilo de ramo que quieren. La mayoría vienen con varias fotos, todos con un mismo estilo, y nosotros dentro de esa idea les asesoramos en cuanto al tipo de flor.

¿Qué tipo de ramo recomendarías, en invierno, a una chica minimalista? ¿Y a una a la que le encantan las tendencias?

A una novia minimalista le recomendaría un ramo de porteas, mientras que a una mujer a la que le encanten las tendencias, le aconsejaría un ramo solo de verdes.