Con la tendencia nupcial que más estiliza no necesitarás tacones Cada vez son más las novias que eligen, para su gran día, este truco de experta que suma centímetros de forma visual

Cuando le preguntamos a Belén Barbero, directora creativa de Beba’s, qué debía tener en cuenta una novia al elegir su vestido, no dudó la respuesta ni un instante. "No se trata de crear un traje bonito, se trata de profundizar en los sueños de la novia para transformarlos en lo que finalmente será su vestido. Cada novia es única, por eso su vestido también debe serlo. La mujer en busca de su vestido de novia debe primero encontrarse a sí misma, para después decidir lo que desea mostrar, sugerir y ocultar, tanto física como emocionalmente". Primero la personalidad, y luego favorecer el cuerpo. Este aspecto es, según datos del Libro blanco de las bodas, lo segundo que buscan las novias en los diseños que lucirán en su gran día. Por eso no sorprende que ciertos trucos de estilista se sigan también en el mundo nupcial.

Generalmente una novia busca estilizar su figura, algo que se consigue con unos zapatos con bastante tacón. Sin embargo, cada vez son más las mujeres que buscan la comodidad para su gran día. Quieren disfrutar de toda la fiesta, bailar hasta que el cuerpo aguante, y eso a veces es incompatible con stilettos demasiado altos. Entonces, ¿cómo sumar visualmente unos centímetros de más sin necesidad de renunciar a la comodidad? La solución está en una fila de botones.

Es muy común que los vestidos nupciales se cierren en la espalda con un número bastante elevado de pequeños botones que, cada vez más, se tiñen de color para romper la monotonía del blanco. Sin embargo, ya son muchos los diseñadores que apuestan por trasladar este elemento a la zona delantera. Muchas veces no tienen una funcionalidad práctica –otras sí, claro está– pero buscan crear un efecto de verticalidad en la silueta. Es probable que, en más de una ocasión, hayas escuchado que para alargar la figura es interesante apostar por el escote de pico o por elementos que guíen la mirada sobre el cuerpo en línea recta. De ese modo, la sensación de longitud es mayor.

Ese truco de estilista ya lo han integrado en sus trajes firmas como Beba's, que transformó los botones en apliques de flores en su colección 2020, para lograr el mismo efecto. Valenzuela, que favorece a sus novias con diseños que no dudan en adaptarse a la personalidad de cada chica. O la diseñadora Alejandra Svarc que no duda en incluirlo en sus faldas y vestidos. Un ejemplo que encontramos en el diseño que llevó Belén Collado, una novia que tenía tan claro que deseaba bailar hasta el amanecer que cambió sus sandalias de tacón cómodo por unas zapatillas de deporte.