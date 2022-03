Cuando Elsa Hosk se convirtió en la novia 'rock and roll' La modelo se ha definido con este apelativo al enseñar en redes sociales su vestido para la Gala amfAR

Hay novias románticas, bohemias, clásicas, atrevidas y sí, también roqueras. La diseñadora francesa Élise Hameau ya les rindió un pequeño homenaje a estas mujeres a través de las prendas y accesorios –capas, botines, cropped tops, texturas diferentes– que componían su colección nupcial. Y firmas como Lela Rose les suelen hacer guiños con vestidos mini y siluetas rompedoras. Una estética que ha conquistado a Elsa Hosk que, tal como explicaba a sus seguidores a través de sus stories se había vestido de "novia roquera" para acudir a la Gala amfAR, una de las citas más esperadas de Cannes.

Cada año, la Gala amfAR se convierte en uno de los eventos más esperados de entre todos los acontecimientos que rodean el Festival de Cannes. Una noche solidaria en la que se recaudan fondos a favor de la lucha contra el sida y a la que celebrities y modelos acuden con diseños, como poco, llamativos. Si hace algunos días, durante la premier de A Hidden Life, veíamos a la top con un diseño largo de gasa de la firma Etro, con el que se convirtió en la perfecta novia que busca integrar ese "algo azul" de una manera original en su estilismo, en este caso ha preferido un diseño radicalmente opuesto.

Redemption, una firma de Prêt-à-Porter italiana que dona el 50% de sus beneficios a ONGs dedicadas a promover mejoras sociales, fue la elegida por Elsa para vestirse en la noche de la solidaridad. La modelo optó por un vestido mini, palabra de honor. Una elección segura como segundo look nupcial o para todas aquellas novias que elijan un emplazamiento singular para el día de su enlace. Una de las peculiaridades del diseño son sus falsas mangas. Prestando atención es posible descubrir que no se tratan en sí de unas mangas afaroladas, de tendencia esta temporada, sino de unos guantes largos que, en el final, incorporan estos grandes volúmenes. Lo que no queda claro es si se pueden lucir prescindiendo de ellos.

Un diseño similar, aunque con ciertas diferencias, propone en su colección de primavera-verano 2020 la firma Lela Rose. Durante la New York Bridal Week descubrimos que la diseñadora, que suele incorporar referencias vintage y a otras épocas, imaginó novias rock and roll algo sofisticadas. Para ellas creó un mini vestido en un tono perlado, salpicado por pedrería y con mangas de farol. Una muestra más de que las mujeres roqueras tienen un sitio preferente en el universo nupcial.