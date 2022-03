¿Dudas con la organización de tu boda? Estas 6 'apps' las resolverán por ti

Según se explica en El libro imprescindible de las bodas, los novios españoles dedican un año a la organización de su gran día. Aunque, tal como apuntan, ha habido un aumento significativo de las parejas que apuestan por una boda exprés en la que invierten solo medio año. Otro dato relevante es que la mayoría de las parejas afirman tener dudas a la hora de organizar el evento –solo un 9% afirmaron no tener ninguna–. A esto se debe el auge de los servicios de los wedding planner y también de aplicaciones móviles que permiten tener todo controlado para el día del enlace. Si te encuentras inmersa en ese proceso, toma nota de las herramientas que podrían hacerte la vida un poco más sencilla.

1. Wedshoots

La elección de los fotógrafos que se encargarán de inmortalizar el día de tu boda es una de las decisiones más importantes que deberás tomar. Sin embargo, el día del enlace no solo ellos harán fotos. Gracias a los teléfonos móviles todos tus invitados tendrán su particular reportaje del gran día. ¿Te gustaría verlos? Aplicaciones como Wedshoots permiten crear álbumes privados que podrás compartir con todos tus invitados y a los que es muy sencillo subir imágenes. Lo más divertido de esta App es que permite votar tus retratos preferidos y añadir comentarios.

2. Appy Couple

Algunas parejas deciden crear una página web con toda la información de su enlace –fecha, horarios, mapas…– para que los invitados puedan encontrarla con facilidad si les surge alguna duda. Pero no todos entran en la web con la frecuencia que les gustaría a los novios. Para solucionar este problema nacen aplicaciones como Appy Couple que permiten establecer un contacto bastante directo con los invitados y facilitarles horarios, reservas de hotel, trenes o vuelos e imágenes. ¿Lo mejor? Te permite resolver sus dudas al instante.

3. Mi boda

Cuando el compromiso ya es firme y la fecha está elegida, muchas novias apuestan por comprar una agenda especialmente diseñada para ellas, en las que viene información práctica para organizar el evento. Si eres más tecnológica y menos nostálgica, también puedes hacerlo desde tu Smartphone. Mi boda te permite tener un control claro de la lista de invitados, la organización de mesas, la lista de canciones o informes de gasto personalizados, entre otras muchas opciones.

4. Tiffany ring app

Según un estudio elaborado por Tiffany & Co., una mujer mira su anillo de compromiso cerca de un millón de veces. Por eso no sorprende que los diseños más clásicos sigan siendo los que tienen una mayor aceptación. Para facilitar la elección de esta joya, la firma de joyería ha desarrollado una App que permite probar, virtualmente, los modelos de su catálogo. La forma de usarla es muy sencilla. Basta con hacer una foto de la mano de la novia para empezar con las pruebas. ¡Es perfecta para novios indecisos!

5. Canva

Hay parejas que optan por acudir a una tienda especializada para preparar las invitaciones y quienes prefieren tirar de ingenio y creatividad y diseñarlas ellos mismos. Si perteneces a este grupo, deberías conocer Canva. Este programa online –que cuenta con su propia aplicación– está pensado para hacer los diseños más variados: desde invitaciones de boda a menús, pasando por creatividades para redes sociales. Existen varias maneras de crear: utilizando plantillas (algunas son gratuitas y otras de pago) o partiendo de un espacio en blanco.

6. Pantone Studio

Si no vas a contar con la ayuda de un wedding planner, deberías saber que, además de una temática, la mayoría de las bodas suelen contar con una gama cromática definida. Este detalle te ayudará a que los diferentes elementos con presencia en el gran día –papelería, flores, decoración…– no desentonen y combinen perfectamente entre ellos. Pantone cuenta con una herramienta que permite conocer con exactitud la paleta de colores que predomina en una imagen. Gracias a esta utilidad podrás descubrir si los verdes que has elegido para el menú funcionan bien o no con la gama del centro de mesa.