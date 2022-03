Isabel Zapardiez: 'El vestido debe narrar la historia de cada novia'

Cuando se trata de encontrar inspiración para cualquier trabajo creativo, las ideas suelen llegar del sitio más insospechado. Eso es lo que le sucedió a Isabel Zapardiez al tratar de imaginar su colección nupcial para la temporada 2020. Inspirada en el mundo ecuestre nació Brava! Free-libre, un homenaje a la mujer libre y poderosa que es capaz de levantarse una y otra vez, que salta obstáculos y dirige su propia vida. Un espíritu que representa con propuestas novedosas y sorprendentes, en las que el bolero, las mochilas o las botas planas dan como resultado novias que buscan la diferencia. La diseñadora, que ha presentado sus propuestas en el marco de la Valmont Barcelona Bridal Fashion Week, ha hablado con HOLA.com y nos ha explicado que en realidad, en el mundo nupcial, el carácter es lo que cuenta.

¿Cómo describirías tu nueva colección Brava! Free-libre?

Brava tiene un subtítulo que es libre y que da el sentido a la colección. Se trata de una propuesta inspirada en el caballo en libertad y que habla de la bravura. Esa libertad se traduce en que cada mujer encuentre su look sin que haya imposiciones desde el mundo de la moda. Por eso proponemos 37 vestidos que tratan de mostrar mujeres con carácter y personalidad.

Además de en su inspiración, ¿de qué otras formas está presente el caballo en la nueva propuesta?

Sobre todo en los tejidos. Algunos tratan de representar el pelo o la crin del caballo, todo llevado a la alta costura, lógicamente. Hay muchos efectos de flecos, de movimiento libre inspirado en este animal. Además hemos diseñado unos tocados que se asemejan a los cascos del caballo, a la pata.

¿Crees que en los últimos años las novias buscan, más que nunca, vestidos que representen su personalidad?

En los últimos años ha habido una evolución muy clara en lo que demandan las novias. Yo, que tengo dos talleres de alta costura, lo veo claro. En el mismo día puede pasar una chica que busca un vestido catedral, muy clásico, y otra alternativa que busca un diseño totalmente diferente. Quieren que su vestido las represente.

¿Se podría decir que imperan sus gustos a las tendencias?

Eso es lo bueno, que no existe la tiranía de la moda, sino que son las mujeres las que elijan su ropa y comunican cómo son a través de ese lenguaje no verbal que tiene la propia imagen. Por eso en esta colección conviven una novia con tacón de aguja de 12 centímetros y una novia con bota plana, que llega pisando fuerte. Hoy en día es así. La misma mujer, en momentos diferentes de su vida e incluso en su día a día, quiere mostrar dos caras.

¿Tal vez por eso propones en una misma colección vestidos que pueden ser tanto de novia como de invitada?

Siempre he hablado de la novia no novia. Para mí un vestido blanco puede funcionar perfectamente en cualquier otro evento y un vestido de color puede ser perfecto para una novia. Al final lo de ser novia es cuestión de una actitud, no es una cuestión de un color. A lo largo de la historia eso ha ido variando enormemente, por eso no lo tengo muy en cuenta. Evidentemente todos relacionamos, desde hace unos años, el blanco con el color de la novia, pero para mí no tiene por qué ser así.

Generalmente tus novias visten accesorios. ¿Definitivamente sí a los complementos para novia?

Los accesorios son una parte muy importante a nivel creativo y creo que construyen el universo de esta firma. Tu puedes hacer un vestido maravilloso, pero si los complementos no funcionan como quieres o no transmiten lo que buscas, el diseño se queda a medio. Por eso he incluido zapatos, bolsos, guantes de alta costura… y tocados que, evidentemente, son de pasarela.

¿Qué sueles tener en cuenta en la búsqueda del vestido de novia ideal?

Lo más importante es la personalidad o el carácter. También hay que tener en cuenta dónde se va a realizar al boda. Hay que prestar atención a muchos factores, pero creo que lo más importante es lo que hablábamos antes, aprovechar para contar algo. La primera imagen que tienes de alguien es lo que te dice a través de su vestimenta. El día de la boda hay gente que busca transmitir sensaciones muy concretas y con el diseño hay que llegar a eso.

¿Qué consejo le darías a todas las novias que se casan en 2020?

Que busquen en la ropa su propia historia, pero que sea algo que tenga vigencia en el tiempo. Que sea un vestido que siempre conserven en su memoria, como una pieza especial de su armario, no como algo efímero, por decirlo de una manera. Que, aunque solo lo vayan a utilizar una vez, tengan en cuenta que en su mente va a aparecer muchas veces más, con lo cual el diseño es muy importante.