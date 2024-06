La historia de la camiseta viral que ha conquistado a Jennifer Lawrence y Chiara Ferragni

Las películas siempre han influido en las tendencias de moda. Fue Audrey Hepburn quien nos inspiró a llevar pantalones pirata con bailarinas en los años 50, por ejemplo, pero ahora que cada estética es más fugaz que la anterior los diseñadores de vestuario se esmeran en idear productos con potencial viral para trascender las pantallas. Si recientemente te afiliaste al tenniscore, con sus minifaldas plisadas y camisas tipo polo, no es coincidencia: Challengers fue el hito cinematográfico de la primavera y podríamos verla cien veces más durante el verano. El último look de Jennifer Lawrence, de hecho, es prueba de que aún no se ha pasado el furor: la oscarizada actriz ha estrenado este fin de semana la camiseta que Zendaya y sus compañeros de reparto hicieron viral.

La camiseta viral qure Zendaya llevó primero

El fenómeno de Challengers nos dejó una obsesión por la indumentaria de los jugadores de tenis, aunque el mayor escándalo no giró en torno a las faldas de tablas sino alrededor de esta camiseta gráfica que Loewe vendía por nada más y nada menos que 250 euros. Y es que Jonathan Anderson, director creativo de la firma y también encargado del vestuario del filme, se encargó de que cada uno de los protagonistas, de Zendaya, Josh O'Connor y Mike Faist al propio director, Luca Guadagnino, la llevasen dentro y fuera de las pantallas. Se corrió la voz rápidamente y otras amantes de la moda quisieron unirse a la tendencia: Chiara Ferragni fue la primera de todas.

Jennifer Lawrence, Chiara Ferragni... ¡Todas la quieren!

La influencer italiana compartió con sus casi 29 millones de seguidores varias imágenes vestida con el top de Loewe que lleva estampado el esgolan I Told Ya, frase que para algunos fanáticos de la historia resultará familiar porque no es la primera vez que se imprime sobre una camiseta. En la década de los 80, John F. Kennedy Jr. fue captado luciendo un diseño muy similar, en referencia al lema de la campaña presidencial de su padre, John F. Kennedy, de 1961: "I Told You So!"

Este homenaje directo a su legado familiar dio la vuelta al mundo y, al igual que sus espectaculares estilismos a juego con la icónica publicista Carolyn Bessette, pasaría a la historia tras su muerte, en 1999. "Cuando JFK Jr. era más joven, en los 80 y 90, sus conjuntos no requerían ningún esfuerzo, podía ponerse cualquier cosa y el sex appeal siempre estaba ahí", confesó el modisto británico a la revista WWD al hablar sobre el vestuario que diseñó para Challengers.

Han pasado algunas semanas desde que los posados de Zendaya y Chiara incendiaron las redes, así que toca preguntarse: ¿por qué Jennifer Lawrence ha estrenado esta camiseta justo ahora? La actriz se pondrá a las órdenes de Guadagnino en su próxima película, Ritos funerarios, por lo que no paramos de pensar en si estarán preparando, sea en colaboración con Loewe o no, una nueva prenda viral para este nuevo proyecto.

