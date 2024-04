Kristen Stewart lleva el estilo atrevido al siguiente nivel con su imagen más extrema En el estreno de la película 'Love Lies Bleeding' en Los Ángeles, la actriz apostó por un look muy llamativo con 'body' negro y medias transparentes

Kristen Stewart ha hecho una nueva declaración de estilo junto al elenco de su nueva película Love Lies Bleeding , que se estrenó ayer en el Fine Arts Theatre de Beverly Hills (Los Ángeles). La actriz, de 33 años, interpreta a Lou en este thriller dirigido por Rose Glass. Stewart, embajadora de Chanel, eligió para la ocasión un conjunto mucho más atrevido que los últimos que le hemos visto. En concreto, se decantó por un body de corte ultra-alto (de la casa Better), que incluía pequeños tirantes que se envolvían debajo de sus hombros, sujetando y dejando al descubierto por completo su espalda. Conocida por sus elecciones de moda poco convencionales, esta última elección de la actriz para vestir de noche no decepcionó y consiguió un alto impacto.

Más acerca del look que tanto ha dado de qué hablar

Complementando su look con una chaqueta negra drapeada, medias negras y zapatos de tacón puntiagudos, la actriz mostraba un aire de transgresión. Joyas mínimas y un look de maquillaje simple, pero elegante, permitieron al llamativo body ocupar un lugar central, enfatizando aún más la sorprendente presencia que generaba en Stewart. La estadounidense también se cubrió los brazos con la chaqueta de esmoquin negra y la complementó con algunos anillos plateados, llevando su cabello moreno recogido en un moño despeinado, acompañado con un flequillo informal que le enmarcando su rostro. Kristen completó su look maquillando sus ojos suaves en acabado ahumado, mejillas ligeramente sonrojadas y labios desnudos.

Un cambio de rumbo en su estética

Es un cambio de estilo importante para Stewart, a quien se ve con mayor frecuencia con un estilo que se inclina más por la alta costura andrógina, como trajes de pantalón estructurados y divertidos o algún que otro vestido vanguardista. El traje que presentaba en esta ocasión contaba con mucho riesgo de poder mostrar más de lo querido.

Una elección muy comentada en redes sociales

Pero no se quedó con este look que le hacía piernas infinitas toda la noche, después se puso un par de pantalones negros y zapatillas de deporte cuando subió al escenario... y, posteriormente, una camiseta blanca. Debido a este elección, muchos seguidores de la actriz acudieron a las redes sociales para compartir sus reacciones ante este arriesgado conjunto, al que algunos consideraron una gran victoria y uno de los mejores de su trayectoria. Pero, por otra parte, algunos comentaron el exceso de piel que la actriz había decido dejar al descubierto.

