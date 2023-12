La seducción de Emma Stone con un vestido lencero, exclusivo y de escote transparente en Londres La actriz estadounidense impacta con un look con sello francés en el estreno de 'Pobres criaturas' en Londres

El 24 de enero de 2024 se estrenará en España la película Pobres criaturas del director Yorgos Lanthimos en el que se narra la evolución de Bella Baxter, una joven devuelta a la vida por el doctor Godwin Baxter. Un filme que figura como uno de los favoritos en los próximos Globos de Oro, pues opta hasta a siete nominaciones, solo superada por las ocho en las que figura Barbie. En el filme, una de las que podrá alzarse con uno de los galardones es la estadounidense Emma Stone (35 años), nominada como mejor actriz de comedia o musical. La polifacética estrella comparte protagonismo con los actores Mark Ruffalo y Willem Dafoe e interpreta el papel principal, es decir, el de Bella Baxter.

Una actriz con un estilo muy viral

No sabemos si ganará o no ganará el Globo de Oro el próximo 7 de enero en una ceremonia que se espera sea superemocionante y de la que te informaremos en tiempo real en ¡HOLA!. Pero lo que sí es cierto es que, seguro, que su look causará sensación, pues Emma Stone se caracteriza por un estilo minimalista, de tendencia y rompedor que nunca pasa desapercibido. Y es que la estadounidense que alcanzó la cima de su éxito con la película La ciudad de las estrellas. La La Land (2016) junto al actor Ryan Gosling (entre otros premios, se hizo con un Globo de Oro y un Oscar).

Un total look de Louis Vuitton

Ayer 14 de diciembre, Emma Stone tenía una cita promocional en Londres. En concreto, la proyección de Pobres criaturas en el Barbican Centre de Londres. Para la ocasión, la estadounidense ficho un lookazo exclusivo que llevaba el sello de su firma fetiche, Louis Vuitton. De esta firma francesa, la protagonista del filme lució un noventero slip dress en satén de seda de color azul muy claro que presentaba un pronunciado escote transparente a través de un velo y espalda descubierta. De forma innovadora, lo acompañó de una gabardina extragrande de satén arrugado tecnológicamente y sandalias coordinadas que se personalizaron para ella. Culminó su look con joyas de Alta Joyería la misma firma francesa: pendientes tipo aro en oro amarillo y blanco con diamantes, y anillo de oro amarillo y diamantes.