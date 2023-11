Ariana DeBose impacta con su falda transparente y se marca un 'Angelina' en Londres

Ayer por la tarde y noche, Londres se convirtió en una ‘auténtica fiesta’, pues fueron muchas las celebraciones que acontecieron. Por ejemplo, en la capital británica, concretamente en su exclusivo hotel The Dorchester, tuvieron lugar los Walpole British Luxury Awards 2023 donde Amelia Spencer (31) causó sensación con su look de invitada, una inesperada elección que rompía con sus propios códigos de estilo. Sin embargo, este no fue el único estilismo que atrapó todas las miradas tras caer el sol en la ciudad británica. En el céntrico cine Odeon Leicester Square, tuvo lugar el estreno de la película Wish: El poder de los deseos y la actriz Ariana DeBose (32) se convirtió en la gran estrella, en parte, gracias a su elección de moda.

El nuevo musical animado de Disney

Wish: El poder de los deseos es el último filme de animación musical de la factoría Disney y, a la part, uno de los estrenos más esperados de la temporada. En él, la estadounidense Ariana DeBose -quien alcanzó gran popularidad con su papel de Anita en West Side Story, el cual le reportó un Oscar como mejor actriz de reparto en 2022- pone la voz a Asha, la gran protagonista de este título dirigido por Chris Buck y Fawn Veerasunthorn. Y dado este lugar privilegiado en el estreno, ella merecía un look de auténtica estrella que le hiciera acaparar todos los flashes fotográficos.

Una falda transparente de mucho vuelo

Para tan señalada ocasión londinense, Ariana DeBose confió para su look en los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana, alma mater del sello Dolce & Gabbana. En concreto, lució una espectacular creación en color morado que mostraba un corsé tipo body que se ceñía a la figura de forma muy favorecedora. De él, nacía una larga falda de tul que con sus transparencias dejaba al descubierto las tonificadas piernas de la actriz. De hecho, esta dejaba al descubierto una de ellas a través de un abertura, lo que recordó a la mítica pose de Angelina Jolie en los Oscar de 2012.