Elizabeth Debicki, una Diana de Gales muy 'sexy' y minimalista sobre la alfombra roja La actriz derrocha elegancia atemporal en la presentación de la última temporada de 'The Crown'

Después de mucha expectación, análisis de las fotos del rodaje, quinielas con los looks que queremos ver...el próximo 16 de noviembre se estrena, por fin, la primera parte de la última temporada de la serie The Crown. En esta nueva tanda de episodios, Elizabeth Debicki vuelve a meterse en la piel de la inolvidable Diana de Gales y, aunque en la ficción defiende a la perfección los looks más originales de la Princesa, lo cierto es que en la vida real prefiere abogar por la elegancia más minimalista, ejemplo de ello es su última aparición sobre la alfombra roja, con motivo, precisamente, de la presentación de la serie.

Todo al negro

La actriz ha demostrado que, a veces, menos es más enfundándose en un sencillo pero precioso vestido midi perteneciente a la colección primavera/verano 2024 de la firma italiana Bottega Veneta, un diseño ceñido de escote corazón y mangas asimétricas de volantes que cuenta con falsas ballenas a la vista simulando un corsé para potenciar aún más la silueta. Lo ha combinado únicamente con unos sencillos salones a juego, prescindiendo de bolso o grandes joyas.

Un bellezón natural

La apuesta de Elizabeth por la estética minimal no solo se ha quedado en la ropa y accesorios, sino que ha ido un paso más allá, ya que también se ha decantado por ella en su look de belleza, dejando su melena suelta peinada con raya al medio y ligeras ondas en las puntas. En cuanto al maquillaje, se ha sumado al 'clean look' que adora la generación Z, luciendo una piel sana y muy jugosa, peinando sus cejas anchas y realzando sus grandes ojos azules mediante máscara de pestañas y una sombra luminosa ultranatural.

La elección de su 'nuera'

Elizabeth ha estado acompañada en este evento por Meg Bellamy, una nueva actriz en el reparto, que encarnará, como se puede deducir por su parecido con ella, a Kate Middleton, actual princesa de Gales. Eso sí, Meg cuenta con un estilo más sexy y desenfadado que la mujer del príncipe Guillermo, tal y como ha demostrado al pisar la alfombra azul.

Al igual que su compañera, se ha decantado por el minimalismo con un vestido negro, aunque en su caso ha optado por un modelo tipo lencero de tirante fino y pronunciadísimo escote en 'V' adornado con detalles de transparencias y cristales bordados. Se trata de una creación de Stella McCartney que se encuentra rebajada a 1.194 euros.