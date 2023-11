Eva González presume de bronceado en pleno otoño con un exclusivo minivestido efecto piernas infinitas

No hay ocasión en la que la presentadora del programa de televisión La Voz no acierte con su vestuario. Aunque es cierto que cuando bajan las temperaturas y la lluvia se instala en la ciudad, es complicado dar con un buen look de invitada con el que sentirse guapa, pero ella lo ha logrado. Si creíamos que era momento de dejar a un lado los trajes cortitos y enfundarnos en abrigos largos, ¡estábamos equivocados! Eva González ha demostrado con su último posado que aún hay tiempo para presumir de piernas.

A diferencia de la ocasión anterior en la que apostó por un mono largo del color favorito de Barbie, el rosa, en esta primera semana de noviembre ha confiado en el bicolor que nunca falla: blanco y negro. Gracias a su buen sentido del gusto y estrecha relación con la industria, para este programa ha contado con un diseño que es una auténtica obra de arte, lo ha sabido defender a la perfección sobre el plató y ante las cámaras que siguen cada uno de los movimientos.

¿Por qué nos gusta tanto? Porque, además de que le queda de maravilla a su esbelta figura, ha confirmado que incluso en los días más fríos de otoño, puedes lucir el bronceado. Damos la bienvenida a los minivestido tan especiales como el que se ha colado en su camerino que tiene el truco más buscado entre las celebridades: ¡el efecto piernas kilométricas! Combinado con un top cruzado con escote halter en blanco que adoraría Meghan Markle y un cuerpo negro ajustado que queda a la altura de los muslos, está finalizado con pequeños y delicados flecos de pedrería cosidos a mano que crean una preciosa imagen cuando se mueven. Pero.. ¿quién es el autor de este atuendo tan ideal?

El look lo firma...

Entre todas las opciones que la andaluza podría haber elegido, se ha decantado por un diseño de Nicolás Montenegro, uno de los grandes modistas de nuestro país que ha vestido a grandes nombres como Nieves Álvarez y Rossy de Palma. Podría ser un atuendo personalizado porque a día de hoy no está disponible para su compra en tienda. Como gran amante de los zapatos, lo ha combinado con unas altísimas sandalias cruzadas de charol de la marca española Lodi, concretamente se trata del modelo Waride Black que localizamos por 149 euros. Se ha convertido en la mejor inspiración para aquellas invitadas que quieren marcar la diferencia y seguir luciendo minivestidos en pleno otoño.

