Juana Martín, la única española en la Alta Costura de París, nos habla de su último proyecto en España La diseñadora cordobesa, encargada del vestuario de OCO The Show, nos desvela el camino que ha trazado para alcanzar el éxito

De Córdoba, pasando por las pasarelas de Madrid y triufando en París. Ese ha sido el recorrido de la diseñadora Juana Martín, que ahora regresa a nuestro país para participar en un show que, como sus propios diseños, se inspira en el flamenco para crear nuevas piezas de arte. Considerada una de las modistas más reconocidas de nuestra país, esta temporada añade un éxito más a su consolidada carrera: ha creado el vestuario de OCO The Show. Un espectáculo en el que convive la música (el flamenco y el rock), la gastronomía mediterránea y en el que la moda cobra un gran papel bajo los focos al ritmo de las palmas y el taconeo.

- Juana Martín reinterpreta la obra de Picasso con sus 'Fieras' en París

Hablamos con la virtuosa que ha dado con la clave entre la elegancia y el folclore andaluz y que conquista a reconocidos personajes como Beyoncé y Sharon Stone. Tan original y poderosa es su visión que se ve reflejada en sus creaciones artesanales que le han otorgado el gran privilegio de desfilar en la ciudad de la Moda. Después de Cristóbal Balenciaga y Paco Rabanne, es la única presencia española (mujer, andaluza y gitana) que expone en la Semana de la Alta Costura de París desde 2018. Y en esta ocasión, en la que sus diseños se pasean por el escenario del mencionado show, la artista granadina Estrella Morente es la gran afortunada de lucir uno de sus primeros trajes haute couture en cada función que tiene lugar en el Espacio Ibercaja Delicias de Madrid, así nos lo cuenta a Hola.com.

- El desfile de Juana Martín, la única diseñadora española en la Alta Costura de París

Ser seleccionada por el selecto grupo de la Fédération Française de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) es todo un logro que no todos los diseñadores alcanzan a lo largo de su vida. Razón de más para poner en valor el arduo y bonito trabajo de esta cordobesa que no deja indiferente a nadie, ni en la pasarela ni en el escenario. Ahora podremos disfrutar de sus imponentes piezas en movimiento durante la función de OCO que cerrará sus puertas el 7 de enero de 2024.