Amal Clooney, más 'Letizia' que nunca con un nuevo vestido y salones 'animal print' en Nueva York

Amal Clooney no es actriz, modelo o cantante, por lo que son menos de las que nos gustaría las ocasiones en las que la vemos en actos públicos o alfombras rojas. Sin embargo, la abogada lleva años dejando claro que no necesita un gran evento para deslumbrar con su elegancia, puesto que tan acertados como sus estilismos para grandes citas son sus looks de trabajo en el día a día. El último de ellos, que ha llevado durante una visita al secretario general de las Naciones Unidas en Nueva York, ha destacado por su minimalismo y atemporalidad, y ha generado una curiosa conexión de estilo con la reina Letizia.

La gabardina como pieza comodín

Aunque vestir en entretiempo puede resultar complicado, y más en un evento de trabajo que requiere ir arreglada, Amal nos ha dejado un ejemplo perfecto de que con prendas minimalistas se puede conseguir un auténtico lookazo. En su caso, ha apostado por uno de los diseños preferidos por las royals para entretiempo, la gabardina, decantándose por una en tono crudo que cae prácticamente hasta los tobillos. Bajo ella, ha lucido un impecable vestido midi que también es ideal para estilismos de invitada.

Minimalismo y sofisticación

Ha sido en el interior, una vez se ha desprendido del trench, cuando hemos podido apreciar a la perfección el vestido. Se trata de un diseño sencillo pero que agrega toques especiales y súper favorecedores, como el discreto escote barco, el cuerpo entallado y el corte a la cintura potenciado con un refuerzo en el mismo tejido. Lo cierto es que tanto la silueta de esta creación como su color, un verde agua intenso, nos han recordado inmediatamente al armario de la Reina. No es la primera vez que percibimos una conexión de estilo entre ambas, pero esta vez vemos a Amal más 'Letizia' que nunca.

La Reina adora para su día a día los vestidos sencillos como el que ha estrenado Amal, de hecho, tiene un par de ellos similares en tono prácticamente idéntico, como el modelo Dadoria de Hugo Boss (en la imagen) o uno de Zara que ha estrenado esta misma semana. Además, Amal ha completado su conjunto con unos salones de efecto animal print muy similares a unos que atesora la Reina.