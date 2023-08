Seleccionamos los mejores looks de las danesas con más estilo en la Semana de la Moda de Copenhague Las estilistas e 'influencers' nórdicas predicen qué tendencias llevaremos la próxima temporada

En estos últimos años, la Semana de la Moda de Copenhague ha conseguido, casi en tiempo récord, consolidarse como uno de los eventos más importantes para presentar en primicia las novedades de las futuras temporadas, equiparando su influencia con la de Milán, París o Nueva York en lo que respecta a predecir cuáles serán las tendencias protagonistas en los meses venideros. ¿Cómo lo han conseguido? Todo es gracias a la fórmula única que siguen de las expertas en moda danesas, que llaman la atención no solo por su excelente capacidad de arriesgar tanto a la hora de combinar prendas, sino también por su genialidad a la hora de implementar colores o estampados poco convencionales.

Esta pasada edición, celebrada del 7 al 11 de agosto, no fue para menos: en ella pudimos conocer las propuestas para la temporada Primavera/Verano 2024 ,tanto en las pasarelas como en los looks de calle de sus invitadas. Te dejamos aquí los 5 looks que nos fascinaron de las danesas con más estilo.