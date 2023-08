Sassa de Osma encuentra el básico más cómodo y fácil de combinar para unas vacaciones en Madrid y Oporto

Sin lugar a duda, Sassa de Osma (35) es una de las mujeres más inspiradoras a la hora de saber qué moda llevar y cómo. Durante este verano, hemos podido verla viajar e incluir en su maleta bañadores estratégicos o vestidos de siluetas muy favorecedoras, entre otras elecciones de tendencia. Además, nos ha dejado estampas para el recuerdo como sus momentos de ocio en las playas de Ibiza. Ahora, la princesa de Hannover ha compartido con sus más de 132.000 seguidores varias publicaciones en las que muestra su periodo estival paseando por dos ciudades, Madrid y Oporto. Alguno que tienen en común estos posts son que en ellos hay un básico que se reitera en sus looks, una camiseta blanca de manga corta. Apuesta que es fácil de combinar de diferentes formas como ella nos muestra.

Con vaqueros y gran collar

El pasado 4 de agosto, Sassa de Osma se encontraba en Madrid. Durante este caluroso día de verano, la princesa de Hannover quiso visitar uno de los enclaves culturales más famosos de la capital de España, el Museo Arqueológico Nacional (MAN). Para esta visita obligada para madrileños y no madrileños, ella quiso lucir un look muy cómodo en el que no faltó su último flechazo de moda, la camiseta blanca de manga corta. En esta ocasión, la combinó con unos también siempre acertados pantalones vaqueros y, desafiando las altas temperaturas, lució unos botines de ante marrón. Para realzar su look, culminó su estilismo con unas gafas de sol de Tiwi y un collar de estética vintage de Zara.

Con falda de rayas con guiño étnico

Días antes por Madrid durante un paseo, Sassa de Osma descubrió una tienda de artesanía mexicana (Huakal). Ese día (21 de julio), la princesa de Hannover también quiso lucir una camiseta blanca de manga corta. Sin embargo, en esta ocasión, la combinó con una falda con estampado de rayas y lazada en la cintura, de P.A.R.O.S.H. Le sentaba de maravilla y demostraba la versatilidad que le puede aportar su flechado de moda en este verano. Complementó su estilismo con bolso artesanal y slippers de ante de Vibi Venezia, una de sus firmas fetiche.

Con un traje estampado

El 24 de julio, Sassa de Osma quiso compartir con sus seguidores el destino de Oporto que le había enamorado durante su visita a la ciudad portuguesa, la Fundaçao Serralves. Para esta visita turística, la princesa de Hannover eligió un llamativo traje estampado que, como no podía ser menos, combinó con una camiseta blanca de manga corta.

No todos son camisetas blancas en este verano

Otro día en la ciudad y, en las últimas horas, Sassa de Osma nos ha demostrado que no todo iban a ser camisetas blancas en su verano. En esta publicación en historias efímeras que ha puesto en las últimas horas, la princesa de Hannover ha posado con un vestido estampado de Philippa 1970 que acompaña de un bolso de Alex Rivière x Manebí.