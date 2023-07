Cinco claves para lucir los volantes con estilo este verano

Decimos con absoluta seguridad que los volantes jamás pasarán de moda porque son el perfecto detalle para realzar nuestros looks favoritos, sea en blusas, vestidos o faldas. Así lo ratifica la pujante estética mermaidcore: estos adorables adornos aportan un toque femenino que cautiva por completo a la vista: los vemos en cascada, brindando movimiento a nuestros conjuntos, o bordados a las prendas como apliques, añadiendo un toque divertido. ¡Ah! Y no tengas miedo de incorporarlos también a tus accesorios, pues un bolso así de llamativo puede ser el broche de oro para tu próximo look. En caso de necesitar inspiración, aquí te dejamos cinco ideas para hacer hueco en tu armario veraniego a esta supertendencia.