Paula Echevarría confía en Inés Domecq para el lookazo de su plan romántico y con amigos en Ávila

Este fin de semana y tras pasar unos días en familia en Asturias, Paula Echevarría y Miguel Torres se han escapado a Navarrevisca (Ávila). Allí, donde han coincidido con varios amigos como el Dr. Ángel Martín Hernández anfitrión de este viaje, también se encontraba el hijo que la actriz y presentadora y el exfutbolista tienen en común, Miki. De hecho, el pequeño de la casa protagonizó un divertido vídeo en el que se convertía en un auténtico recolector de ciruelas. Sin embargo, aquí queremos desvelar todos los detalles del lookazo que ha compartido la asturiana en sus redes sociales. Un estilismo en el que no falta el made in Spain y que, curiosamente, puede ser fácilmente adaptado a citas de verano en la gran ciudad.

El vestido Maravilla de 170 euros

El look que ha compartido Paula Echevarría con todos sus seguidores se caracteriza por la comodidad y, sobre todo, por la funcionalidad. Como pieza central del mismo, luce un vestido con estampado étnico, con escote halter, lazada en la parte posterior del cuello y espalda al aire. En concreto, se trata del modelo Maravilla de la firma IQ Collection (170 euros), sello fundado por Inés Domecq y Virginia Pozo. Confeccionado en algodón, este diseño puede ser fácilmente adaptable a un look de invitada infalible para planes de verano.

Un sombrero artesanal y made in Spain

Para combinar esta creación que está íntegramente diseñada y fabricada en España, Paula Echevarría sigue los consejos de la firma, pues reinterpreta la imagen de look book que nos presenta esta creación. Es decir, junto con este modelo de estampado geométrico multicolor, la actriz asturiana no duda en fijar su silueta con un ancho cinturón, así como cubrir su cabeza con un sombrero. En concreto, este último accesorio lo ficha en el sello made in Spain y artesanal de Rauce Hats.

Un sandalias españolas con tachelas por 49 euros

Por otro lado, IQ Collection también propone que su vestido Maravilla se combine con unas sandalias planas. Paula Echevarría sigue el consejo y encuentra el modelo perfecto en Mango. En concreto, luce unas con tiras de cuero marrón adornadas con tachuelas (49,99 euros), un complemento que, por desgracia, está prácticamente agotado en la firma española. Para su culminar su look, la actriz asturiana incluye unas gafas de sol de su firma fetiche, Hawkers; así como joyas discretas de Agatha Paris.