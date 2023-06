Cinco looks versátiles y en tendencia para conseguir el estilo marinero que arrasa este verano

Las camisas blancas, los tops a rayas y el azul son los ingredientes secretos para dominar el estilo náutico. El verano pasado ya pudimos atisbar la esencia marítima en las pasarelas, y esta temporada está de vuelta con fuerza, pues la versatilidad es uno de sus puntos fuertes. Para un look más casual, combina tus pantalones blancos favoritos con una camiseta marinera y zapatillas. Pero si quieres algo más elegante, basta con llevar un vestido de mangas abullonadas con detalles en azul marino. No hay excusa para no subirse al barco y llevar un pedacito del océano contigo, sea en la playa o en la ciudad. ¡Te dejamos cinco looks para inspirarte!