Hablamos con David Catalán, el diseñador riojano que triunfa de Milán a Ibiza

Son muchos los diseñadores españoles que han podido saborear en primera persona el éxito de traspasar nuestras fronteras y conquistar no solo capitales de la moda, sino también a celebrities internacionales. Entre este selecto club, encontramos a David Catalán, un riojano que, actualmente, ha encontrado en Oporto su enclave perfecto no solo para ejercer como docente, sino para asentar su taller. Allí, se da forma a un universo creativo contemporáneo, divertido y cómodo, en el que prima la sostenibilidad y que llegó a seducir al cantante Justin Bieber. Ahora, este creador, cuya vida profesional cambió sustancialmente tras ganar el premio Mercedes-Benz Fashion Talent en 2014 dentro del marco de la pasarela Fashion Week Madrid Primavera/Verano 2015 y, en concreto, en los desfiles de EGO, ha participado en un proyecto que gustará a los amantes de los viajes con estilo en enclaves icónicos.

David Catalán recorre el mundo con su moda

Tras ganar este premio en Madrid, su fama creció como la espuma y que le llevó a desfilar en Estambul y, con el tiempo, a asentarse en Milán, donde ya se ha hecho un hueco destacado en su semana de la moda masculina. Ahora, David Catalán aterriza en Ibiza donde su creatividad vuelve a ser la gran protagonista.

¡HOLA! habla con David Catalán

En concreto, el riojano ha sido el encargado de diseñar los uniformes para la temporada de 2023 del prestigioso y mundialmente conocido Ushuaïa Ibiza Beach Hotel a través de la colección Ushuaïa by Mercedes-Benz Fashion Talent David Catalán. Sus creaciones visten a los ocho departamentos que conforman este establecimiento hotelero y lo hace sin perder su esencia creativa ni su afán sostenible, lo que le ha llevado a trabajar materiales sostenibles, así como naturales, como el cáñamo. Sin embargo, ¡HOLA! ha hablado con él en la isla balear para poder conocer de cerca y mejor este proyecto que ya pueden admirar todos los viajeros a la isla.

¿Por qué crees que se han fijado en ti para los nuevos uniformes de Ushuaïa Ibiza Beach Hotel?

Realmente, creo que tenemos bastante en común, sobre todo después de haber visitado el hotel y después de haber conocido al equipo de Ushuaia, a Gabriel, a Loli, a Dani. Nos hicimos amigos y hubo feeling súper rápido desde la primera videollamada. Siempre ha sido muy fácil trabajar juntos. Desde el primer momento que vi la página web de ellos, estaba siempre escrita la palabra ‘fun’, que es una cosa que yo uso mucho y, en la frase de mi marca, en plan, be fun, be reckless, take chances everyday. Creo que ha sido un poco lo que nos ha juntado y lo que también ha sacado esta colección adelante.

¿Cuáles son los adjetivos más característicos de la colección?

Creo que pueden ser divertida, colorida, también un poco innovadora, teniendo en cuenta que son los uniformes para un hotel, porque no es algo común que se suele ver. Es muy moda la colección, sobre todo, la línea Oyster y Beach. El uso de los materiales, la sostenibilidad, también es un punto fuerte de la colección. Hay denim orgánico, algodones orgánicos, todo mezclado con lino, con cáñamo, y todo se ha trabajado manualmente. Por ejemplo, las piezas han sido teñidas a través de mergullo, con tintes orgánicos y creo que eso también es importante.

¿Ese espíritu sostenible también lo trasladas a tus colecciones propias?

Sí, normalmente, en todas las colecciones. Por ejemplo, es la primera vez que trabajaba con cáñamo, para ser sincero, pero con lino, algodones orgánicos, poliéster reciclado, algodones reciclado... Eso siempre.

En la colección, vemos beis, rojo… ¿Cuál es la razón de los colores elegidos?

La colección está divida en dos. Por un lado, el lobby principal, donde está situado Reception, Bellboys, Experience y VIP, que es un poco como la parte más seria, pero al mismo tiempo divertida, porque hemos creado un denim orgánico troquelado; y tenemos un poco la parte negra, el crudo, el rojo de la parte divertida y también icónica de Ushuaïa y luego la parte de VIP, que es la parte troquelada, pero también teñida de rojo. Pasamos entonces a los Bellboys, que tienen el crudo. Y es un poco lo que nos haría la unión con la segunda parte que es el Oyster, al mismo tiempo con el Up y con el Beach. Es decir, he querido que todos los uniformes tengan crudo, pero luego en las partes más nuevas del hotel se fusiona con un degradado, con un nuevo rojo o el turquesa de aquellos que están más cerca de la playa. Además, creo que son colores representativos de mi marca y del hotel.

Centrándonos en la actual temporada de Primavera/Verano 2023, ¿qué tendencias crees de las que vemos aquí y en tu colección son las que van a triunfar?

De hecho, cuatro piezas de la colección de Ushuaïa fueron escogidas de mi colección de Primavera/Verano de 2023. Posteriormente, las he retirado de la colección porque he preferido tener una exclusividad para ellos. Pero la verdad que hay mucho que puede triunfar de forma general. Que sea de estilo baggy hace que sea práctica. Hay que trabajar, que estar contentos, pero también estar cómodos. Incluso cosas como las corbatas vienen ya anudadas y con elásticos, los pantalones también tienen elástico, las piezas no llevan pinzas, los vestidos camiseros son muy confortables, como si fueran una boy shirt, la camisa del novio al día siguiente, por así decirlo.

Y ahora hablando ya más de ti, cuéntanos un poco cómo cambió tu vida cuando ganaste el Premio Fashion Talent con tu colección de Primavera/Verano 2015, Coverless.

La verdad que fue un punto de reviravolta como se diría en portugués. Ganamos el Premio Mercedes-Benz Fashion Talent en 2014 cuando ya llevaba yo viviendo dos años en Portugal. Después, ya fuimos a desfilar a Estambul y tuvimos la primera aparición en Vogue Estados Unidos. Posteriormente, también empezaron a llovernos pedidos de ropa para Justin Bieber, para un hijo de los Beckham, para muchas cosas. Y, poco a poco, entre un desfile aquí y allá, empezamos a desfilar en la Semana de Moda de Milán. Todo han sido mejorías tras ganar el premio, la verdad. Y el trabajo con Ushuaïa ha sido la guinda en la cima el pastel.

Y de todas las ciudades, ¿algún recuerdo específico de cada una de ellas?

Con cada una de ellas, consigues un pendañito más. Aunque la más especial para mí fue la primera vez que desfile en Milán porque era una de las capitales de la moda. No quiero quitar el mérito a Madrid o Estambul, pero desfilar allí y saber que, simplemente, a dos calles estaba Rihanna era como que me podía morir en ese momento.

¿Hay alguna ciudad en la que te gustaría debutar?

Me gustaría desfilar en Nueva York porque París es mucho más Alta Costura, aunque, normalmente, presentamos las colecciones en París, pero en showroom para venta. También Shanghái sería un buen punto.

¿Sí? ¿Por qué en Shanghái?

Porque creo que normalmente nuestras pendas online son todas para países asiáticos, aunque también se venda en Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, en las boutiques que tenemos en Portugal, el principal cliente es asiático, la mayoría.

¿Volverás a hacer diseños para mujer como los que vimos cuando ganaste tu premio en Madrid?

Hacía diseños de mujer, pero, normalmente, ¿qué pasaba? Las mujeres me compraban la ropa de hombre, que es lo que pasa hoy en día. Yo digo que es una marca para hombre, pero vendo para mujeres.

Ahora, ¿en qué estás ya inmerso?

Tengo que correr con la colección de Primavera/Verano 2024 porque la presento en junio en París. Además, mi mejor amiga se casa el día 9 y tengo que hacer su vestido de novia y el traje del novio.

Cada una de tus colecciones tiene una inspiración diferente, ¿dónde nace tu espíritu creativo?

Suele ser algo que me genera un click. Por ejemplo, salgo una noche y al día siguiente recuerdo algunas cosas. Por ejemplo, digo qué gracia la chaqueta que llevaba aquel chaval, y comienzo a buscar. Empiezo a unir cabos hasta crear el universo de la colección.

¿Y por Madrid te veremos alguna otra vez desfilar?

La verdad que no me importaría. Pero el problema de la Semana de la Moda de Madrid, para mí, es que se presenta muy tarde porque sigue el calendario de mujer y yo, como presento hombre, necesito presentar antes. Porque hombre es siempre un mes y medio o dos antes que las mujeres, y claro, el budget de las tiendas ya es de hombre, se gasta mucho antes, no puedo presentar la colección dos meses más tarde.

¿Crees que se echa en falta en España una pasarela sola para hombres?

Sería una buena idea.

¿Cómo ves el panorama de la moda española a nivel internacional? ¿Crees que se vive un buen momento?

Realmente, no es que siga a muchos diseñadores. Tengo amigos diseñadores, pero es que la mayoría trabaja para Inditex. A esto me reniego un poco y eso que, a principios de año, tuve una propuesta impresionante de Inditex. Sin embargo, pensé si merece la pena dejar todo e ir. Y no, estoy contento como estoy.

Y si tuvieses que volver a vestir a alguien internacional o nacional que no hayas vestido aún, ¿a quién sería?

A ver, probablemente, he vestido a poca gente, porque la mayoría de veces siempre hay problemas con los envíos. Aunque de España, me gustaría vestir a Penelope Cruz. Hago ropa de hombre, pero no me importaría verla con algo mío. Soy muy fan de ella, de sus películas. Y, a nivel internacional, me encantaría vestir a Rihanna.