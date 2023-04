Laura Corsini nos desvela sus cinco claves para ser la invitada perfecta esta primavera

La primavera es la época de bodas por excelencia, por lo que no es raro que se nos junten varias en los mismos meses. Aunque nos encanta idear looks de invitada, buscar vestidos, complementos y pensar peinados con los que acompañarlos, es verdad que a veces puede resultar un desafío acertar, por lo que, aprovechando la presentación de su nueva colección, que estará disponible a finales de mes, hablamos con una de las españolas de referencia en cuanto a estilismos de ceremonia: Laura Corsini. La fundadora y diseñadora de Bimani nos recibe en su tienda de Madrid para mostrarnos las novedades de su firma, resolvernos las dudas más comunes que surgen a la hora de vestirnos para un enlace y explicarnos cuáles son los cinco puntos clave que tenemos que tener en cuenta.

La silueta más favorecedora

Cuando le preguntamos por el tipo de corte infalible, Laura comienza señalando que es algo muy personal. "Yo creo que, a cada una, nos gusta un tipo de silueta según el cuerpo que tengamos. Somos muy conscientes de lo que nos gusta más o menos de nuestro cuerpo y le sacamos más o menos partido". Sin embargo, ella cree que existe una que sienta bien a todo tipo de cuerpos: "en Bimani siempre apostamos por una silueta femenina que favorezca, pero que nunca sea demasiado entallada, sobre todo a nivel cadera, preferimos que sea más entallada en la cinturita y luego más suelta en la cadera, que yo creo que es la silueta que por excelencia mejor nos queda a todas, tanto a gente con más cadera como con menos cintura. Y, por ejemplo, yo, ahora que estoy embarazada, me di cuenta de que nuestros vestidos que tienen esa forma más acampanada son los que mejor me quedan aún en la misma talla, porque el vuelo que tiene de cadera se lo doy a la tripa".

Otra de sus apuestas preferidas es el look de dos piezas: "Es verdad que a mí hay otro tipo de look que me gusta mucho en boda y es el conjunto con parte de arriba y parte de abajo. Ponerte un top, como por ejemplo el de tafeta que hemos sacado ahora, con una falda más lápiz, más tubo, pues también me encanta. Ahí sí que quizás ajustaba la silueta de abajo más entallada y luego le daba más protagonismo al top. Pero si no, el vuelo me encanta".

Guía rápida para entender los protocolos

Es normal que, si no estás acostumbrada a ir a muchas bodas, puede ser complicado entender ciertas normas -escritas o no- que tener en cuenta a la hora de elegir estilismo según el tipo de enlace, pero Laura nos resuelve las dudas rápidamente. "Para ir a una ceremonia religiosa, yo creo que siempre debemos ir un poco tapadas de hombros, pero sin exagerar. Muchas veces hay clientas que también me dicen 'llevo algo de manguita, pero es una manguita ancha, ¿me tengo que poner algo por encima?'. Y yo digo que si llevas algo de manga no es necesario. Quizás, para mí por lo menos, hace falta cuando vas con un tirante muy fino o una espalda muy abierta, ahí sí que me pide siempre llevar aunque sea un fular. Por ejemplo, nosotros tenemos el fular Bimani o varias capas de tejido muy finitas que se están vendiendo muy bien porque te hacen un poco el apaño, están en todos los colores. Combina muy bien, y luego lo atas al bolso o te lo metes en el bolso y vas muy cómoda".

Otra de las grandes preguntas es la diferencia a la hora de vestir entre una boda de mañana o de tarde. Sea religiosa o civil, la respuesta es la misma: corto por la mañana, largo por la tarde, midi en ambos. "A mí hay mucha gente que me dice, si una boda de mañana puede ir de corto por encima de las rodillas o, lo contrario, de largo. De largo hasta el suelo yo creo que eso sí que está claro que no. Pero de cortito o de midi, por supuesto" nos explica. "En una boda de noche, en cambio, yo creo que el abanico se abre un poco más y, en mi opinión, te vale 100% un vestido midi y un vestido largo, seas o no invitada protagonista. En nuestros vestidos Bimani hay alguno que llega hasta el suelo o casi, como es el vestido Sanibel, que es asimétrico y es un corte informal dentro de lo que cabe, un poco desenfadado y es largo con el que vas arreglada pero no te pasas como si fueras la hermana del novio o madrina, vas muy acorde. Incluso, yo me atrevo a decir que de corto también se puede ir a una boda de noche si el vestido es adecuado y más de fiesta".

Por lo tanto, está claro que la inversión más versátil es un vestido midi, que te sirve para todo tipo de eventos, motivo por el que en su firma, Laura lo apuesta todo a este tipo de largo. "En Bimani el 80% de lo que tenemos son vestidos midi, es lo que más vendemos, por encima de faldas, pantalones y demás. Un vestido midi te lo puedes poner en diario con un zapato plano. Esa es la ventaja del midi".

Dudas al elegir la paleta de color

¿Existe también un protocolo con respecto a los colores que podemos llevar o no a las bodas? Es una de las grandes incógnitas a la hora de elegir estilismo, y, aunque la diseñadora señala que no hay nada escrito ni muy estricto, está claro que, en las bodas, hay una gama prohibida. "Yo sí que creo que hay que evitar, y es verdad que vendemos bastante, blanco o crudo para parte de arriba en boda, porque la clienta dice 'voy con una falda llamativa, bajo, estampada o lo que sea, me pongo un cuerpo más clarito', pero a mí me pasa que a veces en una boda, ves fotos y te cortan el plano, y si estás al lado de la novia no se sabe quién es la novia. Yo evitaría sí o sí el blanco, el que es más blanco óptico. Luego temos varios tonos tipo nude, que ahí yo creo que sí, que podemos ponérnoslo. Pero siempre ante la duda yo preferiría ponerme un malva que un blanco roto que parezca demasiado clarito".

Otro de los colores que suscitan duda en las bodas es, precisamente, el más buscado en alfombras rojas y eventos de otro tipo: el negro. "Es curioso porque yo en Bimani intento evitar el negro, es más, aquí en la tienda saben que el negro no quiero que se vea mucho, y hacemos poca invitada de negro. Pero de cara a otoño vamos a hacer más, porque la gente lo pide y noto que me apetece a mí" nos confiesa. "Yo creo que si vas con un vestido espectacular, como puede ser, imagínate el nuestro de tafeta Downtown, el que me puse yo el otro día, en negro, que no existe pero bueno, lo veo ideal en una boda de septiembre estando morena. Creo que si el vestido es apropiado y no es muy de fiesta, me parece que de negro puedes ir perfectamente a una boda de tarde, aunque de día no iría".

Así que puede haber cierta diferencia en cuanto a la paleta cromática en enlaces de mañana o de tarde. "Yo creo que los tonos pasteles en primavera/verano te los puedes poner tanto de día como de noche porque, al final, si estás morena, te favorecen un montón. Con los tonos llamativos me pasa lo mismo, un fucsia, un rosa o un rojo los veo aptos para cualquier momento, pero quizás un verde botella o un azul pato los reservaría más para la noche o directamente para invierno".

Una vez aclarado este punto, le preguntamos qué tonos van a pisar más fuerte este año. "Como colores de tendencia, el lima y el malva para mí están en auge y son dos colores que sí o sí encajan para esta temporada. Luego hay un rosa ideal que hemos sacado, un rosa muy Barbie. El rosa litchi, que fue curioso porque a mí el rosa no me encanta, nunca me ha gustado un rosa, soy más de salmón, pero de repente llegó a la oficina a una pieza y me enamoré, me obsesioné con él hasta el punto en que en la oficina internamente lo llamábamos rosa Laura. Y ahora ya es rosa Laura, rosa Laurinchi. Me encanta, favorece que te mueres".

Apuesta por complementos versátiles

Una vez decidido el vestido, toca escoger complementos, los cuales son, sin duda, clave a la hora de crear un look de invitada. "Yo soy muy práctica y también por eso existe Bimani, porque al final son tejidos que no se arrugan, no te falta planchar, y son prendas muy versátiles. Entonces, siguiendo un poco esa premisa, para mí en cuanto a complementos de pendientes, bolso y zapatos, yo siempre optaría por comprarme algo que luego te puedas poner más veces. Si hablamos del bolso en concreto, optaría por el típico bolso comodín en color metalizado, en color dorado, que luego te puedas poner con una sandalia nude, con una dorada o con una sandalia negra".

"Pendientes, por ejemplo, también yo tengo 4 o 5 grandes, llamativos, unos de color, otros dorados, que te pegan un poco con todo y te hacen el apaño. Y en cuanto a zapato, en Bimani temos muchísima variedad, siempre intentando que sea muy cómodo, incluso en diferentes alturas para que se adapte al pie o a la mujer. Y optaría siempre, si tuviera que hacer una inversión, por una sandalia típica nuestra, que es la Olivia, que lleva con Bimani desde hace 8 años o así, y que existe en dos alturas y que, por ejemplo, está en nude y en metalizado".

"Aunque de diario sí que igual voy más básica pero me pongo un zapato más llamativo, en una boda prefiero hacerlo al revés, ir llamativa de look y en cambio un zapato comodín que estilice y que te quede bien". En cuanto a si existe un protocolo con respecto al calzado, nos explica que no es así, aunque confiesa su pasión por los zapatos altos: "yo es verdad que me pongo mucho taconazo, pero porque en Bimani los que tenemos altos tienen plataforma y son bastante cómodos. No distingo entre día o noche, sí que suelo llevar entre 8 y 10 centímetros, pero entiendo que 7 también está fenomenal, hay gente que lo prefiere, precisamente por eso hacemos la Olivia, por ejemplo, en petite y en mini".

Con respecto a los tocados, confiesa que se ve un poco disfrazada con cosas que no suele llevar en su día a día: me cuesta verme con una pamela muy grande, con un tocado muy grande, pero casi me cuesta más verme con algo pequeñito, no sé si tiene sentido. Si voy a apostar por una pamela o por un tocado, prefiero que sea muy llamativo, un plato de estos enormes y tal". Eso sí, tiene claro que, al tratarse de un complemento que usas en tan pocas ocasiones, lo mejor es recurrir al alquiler en tiendas especializadas: "es genial poder alquilarlos, iría a Mimoki, que para mí, por ese sentido, hacen los mejores y no te equivocas, porque puedes ir con el vestido y ellas te aconsejan en función del look y el tipo de evento".

Elige un peinado acorde al vestido

"Yo cada vez opto más por recogerme el pelo en bodas. El otro día, por ejemplo, me hice raya en medio, el pelo pulido y un moño abajo, porque llevaba una prenda muy cargada. Si en cambio es al revés, si vas muy sencilla con nuestros vestidos de gasa en color liso, ahí sí que creo que te puedes hacer una onda más grande y tal". Además, como nos dice, hay que tener en cuenta también la comodidad y practicidad: "Es verdad que en bodas de primavera o verano tenemos que tener en cuenta que al final, al cabo del día, te vas estropeando o el pelo se va desarreglando, y recogido te aseguras que estás bien todo el día. En cuanto a maquillaje, yo soy muy de marcar mucho el ojo, y en cambio de ser un poco más neutra en el resto de la cara, incluso el labio, no me pondría un color del labio muy potente".