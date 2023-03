De María Valverde a Gala González: las españolas conquistan el 'front row' de París

Todas las miradas de los amantes de la moda están puestas estos días en París y su famosa Fashion Week, en la que numerosos rostros conocidos de todo el mundo se dan cita para conocer de primera mano las tendencias que triunfarán la próxima temporada otoño/invierno. Hoy le ha tocado el turno de subir a la pasarela sus nuevas propuestas a la firma de origen español Loewe, en cuyo desfile hemos podido ver a cantantes, modelos, actrices e influencers internacionales. La representación de nuestro país ha llegado de la mano de mujeres como María Valverde, Gala González, Georgina Amorós y Mafalda de Bulgaria (esta última londinense de nacimiento pero de sangre española y madrileña de adopción).

VER GALERÍA

Un traje sastre diferente

La inolvidable Babi de A tres metros sobre el cielo ha querido mostrar su apoyo a la moda española al acudir a este desfile y, como no podía ser de otra manera, ha elegido para la cita un total look de Loewe. De nuevo, ha dejado claro que adora los looks atemporales y minimalistas pero le encanta aportar pequeños toques rompedores y de tendencia.

En esta ocasión, se ha decantado por un traje de chaqueta compuesto por una blazer clásica en tono gris y pantalón a juego, un diseño de tiro alto y corte ancho que agrega un original fruncido en el bajo. Ha combinado este dos piezas con una de las prendas más buscadas de los últimos meses por las expertas en moda, la camiseta blanca de algodón con el logo de la marca bordado sobre el pecho que tienen desde María Pombo hasta Alexandra Pereira.

VER GALERÍA

Toques de color

Ha completado con unos botines de puntera afilada y tacón ancho en piel negra y, para romper con los tonos neutros, ha rematado con un original bolso amarillo, concretamente el modelo Bracelet que se lleva, como su propio nombre indica, como si de una pulsera se tratara. Aunque, como es habitual en ella, María ha optado por un look de belleza muy minimalista, dejando su melena suelta peinada con raya al medio y luciendo un maquillaje muy sutil, ha querido aportar una nota cañera con un fino delineado artístico en el mismo tono del bolso.

VER GALERÍA

Por su parte, Mafalda ha optado por un top negro satinado de escote asimétrico y unos rompedores pantalones que han acaparado todas las miradas, unos vaqueros oscuros de tiro bajo con corte baggy. Ha completado con unos botines oscuros de tacón estilo coma y un bolso de piel con asas de cadena decorado por una flor roja. Al igual que María, ha dejado su cabello suelto, peinado de una manera muy natural, y ha optado por un maquillaje muy luminoso.

VER GALERÍA

Tampoco han faltado a la cita otras españolas como la cantante Bad Gyal, la actriz Georgina Amorós o la modelo y empresaria Gala González.

VER GALERÍA