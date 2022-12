El inesperado vestido de Julia Roberts, un homenaje a su gran amistad con George Clooney

El pasado día 3 por la noche, George Clooney acudía junto a su mujer a la cena con motivo de los Kennedy Center Honors, unos galardones que reconocen la labor de quienes se dedican al mundo de las artes escénicas y sus contribuciones a la cultura estadounidense. La razón de su presencia era que él figuraba como uno de los galardonados con esta distinción que entrega el gobierno de Estados Unidos desde 1978. Además, él protagonizó una de las anécdotas de la noche al convertirse en improvisado estilista de la abogada Amal Clooney, pues él acondicionó bien la capa de su esposa para que luciera maravillosa sobre la alfombra roja.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La gran amistad de Julia Roberts y George Clooney se hace moda

Al día siguiente de esta velada, la Casa Blanca acogió la entrega de los Kennedy Center Honors. Una cita en la que no solo estuvieron presente los galardonados, como George Clooney, la banda de música U2 o la directora de orquesta y compositora cubana Tania León, sino que también hubo amigos de los premiados. De este modo, entre los asistentes, pudimos ver a Julia Roberts, con quien el actor comparte cartel en la película de este otoño Viaje al paraíso. Sin embargo, más que compañeros de reparto -también, por ejemplo, protagonizaron juntos la película Ocean’s Eleven: Hagan juego (2001)-, ellos les une una gran amistad. Y así lo ha querido demostrar la estrella de Pretty Woman de una forma muy original.

VER GALERÍA

Un vestido 'álbum de fotos'

Para esta ceremonia de galardones, Julia Roberts quiso hacer un más que emotivo homenaje a George Clooney a través de su look. En concreto, se decantó por un vestido personalizado de Jeremy Scott para Moschino que estaba estampado con cuadros que reproducían imágenes del actor a lo largo de toda su carrera. Entre ellas, no faltaba una instantánea con la actriz o de su exitoso trabajo en la serie televisiva Urgencias. Lo acompañó de una chaqueta negra y joyas de Chopard. Por su parte, en esta velada, y con un look muy diferente, pudimos ver a Amal Clooney. La abogada y esposa del homenajeado estaba radiante con un vestido blanco cuajado de cristales, de Valentino Alta Costura Otoño/Invierno 2022-2023. ¡Puro glamour!