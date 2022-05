Olympia de Grecia, una 'royal salvaje' con estampado de leopardo y sandalias de brillantes

Los armarios de las aristócratas son casi siempre objeto de deseo para las amantes de la moda. Y no se trata de una cuestión generacional, pues así como las mujeres elegantes les inspiran los looks de Máxima o doña Letizia, las chicas millennial han encontrado a sus referentes en las nuevas influencers de sangre azul. Entre ellas, está Olympia de Grecia, cuyo estilo oscila entre el glamour Old Hollywood y las combinaciones inusuales que han conquistado a la 'gen Z'.

Una princesa rompedora con vestido de leopardo y sandalias de brillantes

La hija de Marie-Chantal de Grecia es invitada de excepción a las galas más exclusivas de Londres, ciudad donde reside gran parte del año, por lo que este jueves ha acudido al Eternity Charity Fundraiser, organizado por Lady Lola Crichton-Stuart. Su objetivo era, sin duda, destacar entre las asistentes con este vestido midi de seda, firmado por Saint Laurent, con el estampado de leopardo que divide a las expertas.

A pesar de su silueta sencilla, el animal print del tejido consigue acaparar las miradas, por lo que la princesa no ha necesitado demasiados complementos. De hecho, solo ha llevado las populares sandalias Tequila Plexi 105, de Aquazzura, en color naranja, con pequeños brillantes al tono en las tiras. Ha culminado el look con el sensual maquillaje que encaja a la perfección con este estilismo de leopardo: un potente delineado cat eye y labios pintados de rojo mate.

Actualiza el salvaje estampado con el que impactan las royals

Para nuestra sorpresa, este polémico motivo es uno de los preferidos por las mujeres de la realeza cuando buscan hacer un impacto más allá de lo convencional. Hasta hace un par de décadas, era inconcebible que una reina acudiera a una cita protocolar vestida de leopardo a menos que este fuese protagonista de un abrigo de piel, por ejemplo, pero la cosa ha cambiado. El resultado son conjuntos equilibrados que desmontan los prejuicios existentes sobre el animal print.

Olympia de Grecia es una de las embajadoras reales del estampado de leopardo y lo ha incorporado en sus estilismos desde sus años de adolescente. En 2017, dijo 'presente' en una gala de Nueva York con este diseño lencero, de Michael Kors, que complementó con sandalias y clutch dorados; mientras que dos años más tarde, en la Semana de la Moda de misma ciudad, lució un vestido bohemio de gasa semitransparente y sandalias de superplataforma marrones.