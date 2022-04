El maratón de los cambios de look de Amal Clooney por Nueva York

A mediados del pasado mes de octubre durante la presentación de la película The Tender Bar en el London Film Festival, Amal Clooney nos mostró su imagen más glamurosa con un diseño de lentejuelas y larga cola que acompañaba de una boa de plumas de avestruz con efecto degradado. Sin embargo, la abogada y esposa del actor George Clooney no solo sabe cómo causar sensación con vestidos largos. En su día a día, también tiene un estilo que atrapa todas las miradas. De hecho, y tras su cómodo (y fácil de interpretar) look de aeropuerto en zapatillas al llegar a New Jersey, ha protagonizado un maratón de estilo en 24 horas, demostrando una gran versatilidad.

Juego de estilos con cropped jeans

En uno de los compromisos a los que acudió Amal Clooney, la abogada apostó por una mezcla de tendencias que jugaba con una formalidad muy formal. En concreto, lució unos vaqueros de estilo cropped con el bajo deshilachado que combinó con un festivo top de cristales en guiño discotequero. Una prenda que contrastaba con una chaqueta corta en color negro de estilo esmoquin y unos salones metalizados y con detalle transparente de Gianvito Rossi, muy en sintonía con los tacones que fascinan a la reina Máxima de los Países Bajos. Culminó su estilismo con el bolso de piel efecto cocodrilo, modelo Floflo de Giambattista Valli (1.600 euros).

Los atemporales lunares

Otro de sus estilismos nos hace un guiño retro a través de un estampado que es atemporal, el de lunares. En concreto, lo vemos en un conjunto compuesto por vestido lady en color negro y topos en crudo que se coordina con una chaqueta entallada con bolsillos de solapa laterales. Combina esta elección con unos salones de piel y su bolso Bar de Dior, uno de sus favoritos para compromisos de trabajo.

El luminoso color blanco

El color blanco le gusta especialmente y le favorece. El tercero de los looks que englobamos en este maratón de estilo viene definido por esta tonalidad que luce en un abrigo tipo gabardina con cinturón coordinado, el cual dispone sobre un vestido recto con largo a medio muslo. Como complementos además de su bolso Bar de Dior, luce unos salones de piel de serpiente que crean un favorecedor contraste.