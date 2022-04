Claire Danes se marca un JLo con un fabuloso diseño 'dragón de lentejuelas'

A sus 43 años recién cumplidos, Claire Danes (12 de abril de 1979, Nueva York) vive uno de sus momentos profesionales, incluso tras el fin de una de las series que más popularidad le ha reportado en los últimos años, Homeland. Ahora, la estadounidense, casada con el exmodelo y actor Hugh Dancy, acaba de presentar en el The Ham Yard Hotel de Londres la miniserie The Essex Serpent, en la que interpreta el papel de Cora Seaborne junto a un elenco de protagonistas entre los que se encuentran Clémence Poésy o Tom Hiddleston. Y para la ocasión, y haciendo un guiño a la trama de este título en la que se alude a una criatura mitológica (la cual da nombre a este trabajo), ha apostado por un look dominado por un llamativo bordado de dragón en lentejuelas que, rápidamente, ha recordado a una de las apuestas más virales que llevó Jennifer Lopez en una de las grandes noches de la moda.

Claire Danes sabe cómo convertirse en la mejor invitada con sus elecciones de moda en las que combina clasicismo con innovación. De hecho, nadie puede olvidar su vestido que se iluminaba en la oscuridad y con el que consiguió enamorar a los lectores de ¡HOLA! tras elegirlo para acudir a la gala MET de 2016. Ahora, su transgresora elección en Londres ha sido un elegante vestido negro sin mangas y cuello a la caja. Sin embargo, de ser una pieza sobria se torna vibrante al estar cuajada de lentejuelas que recrean el bordado de un dragón que recorre su cuerpo. Una propuesta que firma Valentino y que muy similar pudimos ver en su colección de Otoño/Invierno 2015-2016. Culmina su estilismo con unos pendientes de esmeraldas en forma de lágrima.

El vestido-dragón de Jennifer Lopez

Hace siete años, Jennifer Lopez ya apostó por la tendencia de llevar un vestido en el que se recreaba con lentejuelas un dragón que recorría todo el cuerpo. El suyo en lugar de en tonos anaranjados era de color rojo y plata y se disponía sobre un diseño transparente con escote asimétrico y falda de línea sirena, que firmaba la casa Versace. En concreto, fue su elección para acudir a la gala MET 2015 en la que se inauguraba la exposición de moda China: Through the Looking Glass (China: A través del espejo), de ahí que muchos de los looks de las invitadas estuvieran inspirados en el Lejano Oriente.