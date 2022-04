Amelia y Eliza Spencer siguen los pasos de estilo de su tía Diana de Gales en su viaje a Múnich

Seguir minuciosamente los pasos de uno de los iconos de moda más influyente de la historia reciente, como lo es Diana de Gales, no es nada fácil, pero sus sobrinas han demostrado en su última aparición que la sangre Spencer y la impecable sabiduría del estilo corre por sus venas. Amelia y Eliza han viajado esta semana hasta la ciudad alemana de Múnich para asistir a WMF World Premier en el museo Haus der Kunst, una cita que ha reunido a reconocidos rostros del mundo de la moda y el cine como Mónica Cruz con un diseño flapper. Y las brillantes elecciones de vestuario de las británicas siguen el legado de la princesa del pueblo.

Aunque su hermana mayor Kitty Spencer es uno de los referentes aristocráticos más sonoros, ellas no se quedan atrás. En esta ocasión han vuelto a confiar en el ingenio creativo de una de las marcas referentes de Lady Di que la vistió en los noventa, hablamos de Versace. En la época en la que la vimos pasearse por las calles de Londres con diseños de la casa italiana estaba dirigida por Gianni, desde su asesinato hace más de dos décadas su hermana Donatella tomó las riendas de la empresa vistiendo a decenas de personalidades famosas como las mencionadas gemelas. En su impecable armario encontramos piezas clásicas y otras más atrevidas como las que han estrenado en este evento que pertenecen a la nueva colección. Amelia ha optado por un vestido wrap rosa con grandes imperdibles en el lateral, Eliza en cambio ha preferido un conjunto de dos piezas negro con detalles en amarillo en contraste.

Pero es cierto que no es la primera vez que lucen las magníficas creaciones de Versace en un acto de gran calibre como este en el que se convierten en las invitas más espectaculares. Hace tan solo unas semanas pudimos verlas participar en la Semana de Moda de Nueva York y en la de Londres, pero también en el front row del último desfile de la firma milanesa con divertidos looks cordinados en azul bebé y negro que no pasaron para nada desapercibidos. ¿Seguirán la maravillosa estela de estilo que defendió su tía con estilismos icónicos? ¡Ojalá que sí!