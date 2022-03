'Pearlcore', vuelve la obsesión por las perlas

Cuando hablamos de clásicos icónicos en el mundo de la moda, las perlas siempre están en la lista. Los pendientes, collares, pulseras e incluso anillos han estado presentes, pero ahora más que nunca, las tiendas se han llenado de perlas y no nos referimos a las joyas. Estas han saltado del collar de nuestras abuelas al top favorito de las influencers, conquistando las prendas de ropa y convirtiéndose en el accesorio más deseado. Este auge de las perlas se conoce como pearlcore, que ha traspasado hasta géneros: Harry Styles o A$ap Rocky han sido los primeros en incorporarlas a su estilo. Pero, ¿en qué consiste el Pearlcore? ¿Por qué es ahora una de las tendencias más deseadas del 2022?

Las redes sociales lo han pronosticado: entre sus contenidos más buscados podemos ver "vestido de perlas", "bolso de perlas" o "collar de perlas", y es que cada vez más marcas se suman a esta tendencia. ¡Incluso se ha colado en los diseños de uñas de primavera! Te contamos de qué formas puedes añadir el pearlcore a tu estilo, con ideas que van desde un total look, hasta los pequeños detalles que siempre cuentan. En esto consiste el pearlcore.

El top de perlas, un nuevo básico

No dejamos de ver a nuestras influencers favoritas combinar un top de perlas en todos sus looks. Se va a colar en las tendencias más deseadas de la primavera, y no nos extraña, porque es una prenda de lo más versátil. Puedes llevarlo para un look de noche con unos pantalones de talle alto, pero también puedes darle un extra a tu outfit de día combinando una camisa con un top de perlas encima (algo que hemos obsertado en el Street Style de la semana de la moda).

Perlas en el bolso

Y si es mini, ¡mejor! Los bolsos total pearl se han colado en el armario de las famosas y nos parece una forma ideal de darle una estética diferente con un toque glam a tu look. Reinvéntalo por el día con tu estilismo favorito, así podrás sacarle todo el partido. En este caso, te recomendamos que lo combines con un conjunto monocolor para que sean las protagonistas indiscutibles de tu vestimenta.

El mix de collares donde las perlas son las protagonistas es también una de las variantes que forman parte del pearlcore, pero también se ha pasado al mundo de la belleza. Las manicuras decoradas con perlas en tamaño mini o las sombras de ojos compuestas por estos accesorios no paran de salir en nuestro feed y en redes sociales. Una alerta de que las clásicas perlas se han reinventado y vuelven ahora más fuertes que nunca.