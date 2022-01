Los rompedores vaqueros por los que Jlo renuncia a los pitillo en su última cita con Ben Affleck

Parece que la pareja sorpresa de 2021, Ben Affleck y Jennifer Lopez, va a continuar dejándonos grandes momentos para el recuerdo, posados inolvidables, muestras de cariño y, cómo no, looks de alto impacto. Hace un par de días volvían a deslumbrar sobre la alfombra roja en el estreno de The Tender Bar, el último trabajo del actor, cita en la que, como es habitual, Jlo acaparó todas las miradas gracias a su estilismo, protagonizado por un vestidazo de gasa tan romántico como seductor. Sin embargo, no solo nos enamoran en estas apariciones elegantes, sino que también triunfan con sus conjuntos más relajados, como los que han llevado hace unas horas para pasear por las calles de Los Ángeles.

Coordinación cromática

Demostrando una vez más su absoluta conexión a todos los niveles, los Bennifer optaron por básicos de fondo de armario en tonos azules y arenas. El actor apostó por la infalible combinación de camisa clásica, abrigo recto y pantalones tipo chinos, mientras que la cantante fue un paso más allá aportando detalles de tendencia que marcaban la diferencia. Ella también remató con un abrigo a media pierna, en su caso un modelo celeste de solapa ancha que se anudaba mediante una lazada a la cintura para potenciar la silueta, aunque esta vez prefirió llevarlo abierto.

El adiós a los pitillo

Bajo él, lució un jersey de punto grueso gris jaspeado que metió por dentro de sus originales vaqueros. A medio camino entre el paper bag y el baggy, Jennifer escogió unos pantalones de tiro alto y corte ancho que se entallaban ligeramente en el bajo. De esta manera, reafirmaba una vez más que, sin duda, 2021 ha sido el año en el que las celebrities han dicho adiós a los diseños ceñidos. Remató con unos altísimos botines de tacón de aguja en tono gris, concretamente el modelo Vera de Giuseppe Zanotti, y el bolso My Rockstud de Valentino en azul bebé.

Siendo fiel a uno de sus peinados más característicos, lució su melena en un semirrecogido con coleta que despejaba su rostro, y apostó por un favorecedor maquillaje en tonos tierra.