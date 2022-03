Copia el look de otoño de Sara Carbonero con top de punto 'eco' y la falda de tu adolescencia La presentadora se prepara para la nueva temporada con los básicos renovados que darán alegría a nuestro primer estilismo de octubre

Estos últimos meses, Sara Carbonero ha disfrutado al máximo a pesar de las adversidades, pues ha pasado el primer verano tras su separación disfrutando con amigos dentro y fuera de España, asistiendo de por medio a alguna boda con un deslumbrante vestido inspirado en Hollywood o a varios conciertos, donde canalizó su lado más roquero. Poco a poco, la presentadora retoma con todas las ganas sus copromisos profesionales al completo en esta vuelta al trabajo, con su colaboración de moda como prioridad. Nos referimos a la nueva colección de su marca Slowlove, cuyas prendas estrella no ha dudado en presumir a sus seguidores este jueves, dando pistas sobre cuál puede ser el look perfecto para inaugurar el otoño. Y no hemos podido evitar sentir nostalgia al ver que su protagonista es la falda que llevamos hasta la saciedad en nuestra adolescencia.

VER GALERÍA

- Sara Carbonero combina los vaqueros 'wide leg' de tendencia y alpargatas de plataforma

Tu primer lookazo de otoño, cortesía de Sara Carbonero

Semanas antes del verano, nos adelantó los diseños de sandalia cómoda que podrían ayudarnos a hacer más ligera la transición hacia el calzado abierto. En plena despedida del clima estival, demuestra, como una verdadera experta, que su conocimiento no entiende de estaciones y, de cara al entretiempo, ha vuelto a compartir con nosotros un estilismo destinado al éxito que contiene altas dosis de nostalgia. Hablamos de este conjunto de camiseta calada de flores con detalle de puntilla en el cuello y mangas largas elaborada con tejidos sostenibles, el sustituto ideal de nuestros tops cortos, para llevar con la falda larga vaquera de tiro alto que triunfó por todo lo alto en los años setenta y nuevamente a principios de los 2000. Es esa pieza que heredamos de nuestras madres o compartimos con ellas en su momento y que este otoño combinaremos con botines cowboy (mejor si vienen en algún tono potente), como bien demuestra Sara en su posado.

VER GALERÍA

La falda vaquera de tu adolescencia, pero mejor

Con los años, las siluetas de nuestros pantalones se han ensanchado en la misma medida que las faldas adoptaron múltiples largos (no solo hablamos de la minifalda noventera sino de la sofisticada falda midi o de la bohemia falda a ras de suelo). La variedad impera para satisfacer a todos los cuerpos, de modo que puedas encontrar la que mejor te sienta. No obstante, Sara Carbonero ha conseguido revivir la falda larga vaquera que favorece a todos los cuerpos gracias al detalle que te hace parecer más alta. La abertura frontal consigue crear un eje vertical que estiliza mucho, a la vez que facilita la movilidad de las piernas si llevas la compleja silueta lápiz.

COPIA EL LOOK DE SARA CARBONERO

Top de punto calado estampado de flores, de Slowlove

Comprar por 29,99 euros

Falda larga vaquera con abertura, también de Slowlove

Comprar por 59,99 euros

Estos productos han sido seleccionados por un equipo de ¡HOLA! de forma independiente en base a su criterio y experiencia.

Los precios indicados así como la disponibilidad de los productos están actualizados a la fecha de publicación de este artículo. El contenido se actualiza siempre que sea posible.

¡HOLA! puede ganar una parte de las ventas y/u otras compensaciones por las compras realizadas en esta página.

Haz click para ver el documental de Sara Carbonero, donde descubrimos las claves de estilo, su rutina diaria y cómo es capaz de conectar con todos sus fans. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!