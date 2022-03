El divertido vestido estampado que conecta a Kaia Gerber con la aristocracia española

En los últimos meses, Kaia Gerber no se había dejado ver tanto como nos gustaría, pues no hizo acto de presencia en ninguno de los desfiles presentados desde el comienzo de 2021. Sin embargo, parece que poco a poco está volviendo al ojo público. Recientemente, la joven modelo protagonizó una sensual campaña de Calvin Klein, firma con la que hizo su debut sobre las pasarelas cuando tenía apenas 16 años, y también se ha revelado que debutará como actriz. La heredera del legado de Cindy Crawford, su madre, se consolida como it girl con cada una de sus elecciones de estilo. De hecho, su look el día de ayer la ha conectado con una experta en tendencias de nuestro país, Tamara Falcó. La empresaria también había llevado hace varios meses por un divertido diseño estampado con escote pico, aunque bajo una combinación radicalmente diferente a la que ha escogido Kaia para su paseo matutino con su novio Jacob Elordi.

Palabra de aristócrata: es el vestido que mejor sienta

La modelo, de 19 años, fue fotografiada este lunes con el protagonista de Euphoria mientras daban un paseo por las calles de California. Aunque es frecuente verlos combinando sus estilismos, como hace pocos días hicieron Alice Campello y Álvaro Morata en Milán, Kaia ha optado esta vez por un vestido con estampado frutal de cara al alza de las temperaturas. Para contrastar con el dulce motivo de cerezas del diseño, Gerber ha seleccionado un calzado deportivo de botín, de Converse, marca que está causando revuelo entre las jóvenes royals.

- Vuelve el vestido de entretiempo que sienta bien a todos los cuerpos

Atrévete con los estampados

Para su salida primaveral, Kaia Gerber sacó del armario un diseño particularmente favorecedor que la conecta con otras prescriptoras de estilo nacionales e internaciones. Hablamos del vestido de escote pico con mangas cortas y largo midi, un modelo que centra la atención en la cintura, estrechándola para conseguir un torso 'reloj de arena'. Esta temporada primavera-verano augura la puesta en tendencia de los vestidos estampados de escote en 'v' y ajustados en el abdomen, pues conocidas figuras de la talla de Jennifer Lawrence y doña Letizia han demostrado su fidelidad a estos diseños 'efecto fit'.

- Tamara Falcó y el vestido midi más 'chic' para una cena entre amigas

Tamara Falcó conoce de sobra sus beneficios

La diseñadora nos da constantes lecciones de estilo en sus salidas por Madrid o a través de sus looks como colaboradora en El Hormiguero. Tamara se había adelantado el pasado noviembre, en pleno invierno, a la apuesta de Kaia Gerber para esta primavera con un vestido estampado de corazones y la misma silueta midi ceñida de cuello pico con mangas ligeramente abullonadas. Este diseño de Rouje tiene, a su vez, una paleta de colores similar, compuesta por tonalidades de rojo, blanco y negro. Para la ocasión, una cena con amigas, la aristócrata se decantó por sandalias de tacón cómodo, la transición ideal en cuanto al calzado si Kaia busca trasladar su vestido de cerezas a cualquier evento nocturno.

¿Team Kaia o Team Tamara?

Ambas reafirman que los motivos divertidos, como los gráficos frutales que triunfan cada verano o los románticos detalles de corazones, tienen lugar en nuestro vestidor los 365 días del año, las 24 horas del día. Ya sea con las sandalias de tacón cómodo que reemplazarán a tus plataformas o las zapatillas de caña alta supertendencia, este vestido promete ser tu comodín de estilo en eventos formales e informales, según los complementos que escojas.