Anna Castillo sorprende con un jersey que es fuera de este mundo

Anna Castillo se define como una persona alegre, extrovertida e hiperactiva, características que suele dejar atrás al ponerse el uniforme de trabajo. No obstante, tras haber prestado su voz, junto con Raúl Arévalo, para The Croods: Una nueva era, ha desvelado a Europa Press que se siente en sintonía máxima con el proyecto: "Es una película muy feminista, para las nuevas generaciones, (...) Creo que tiene muchos valores." De cara a la presentación de su debut como dobladora, la actriz barcelonesa ha optado por un look en clave casual, conjuntando un top de diseño astral con dos imprescindibles de tendencia: el vaquero recto, que hace efecto de piernas kilométricas, y las botas cowboy, que se han catapultado desde hace un par de temporadas como básico de moda.

- Así es la casa de Anna Castillo en Madrid, un piso con mucho estilo

Un top digno de una estrella

En sus citas con la alfombra roja, la actriz suele apostar por vestidos ceñidos en colores lisos, con bordados metalizados o algún detalle de lentejuelas. ¿Nos habrá estado dejando pistas sobre su fascinación por los astros? No hay que olvidar que, en 2020, la onda del new comfy se ha llevado por delante a las prendas de brillantes para redefinir nuestros estilismos elegantes, que ahora incluso se componen de tejidos de punto y vaqueros. Por ello, para su estreno como dobladora, la elección de Anna Castillo ha sido este top fluido de cuello alto cruzado y mangas largas con estampado de los signos del zodiaco en fondo beige, de Bimba y Lola (75 euros), que forma parte de su más reciente línea #thisisCOSMIC, centrada en el cosmos, la vida extraterrestre y el espacio.

- Las faldas, pantalones y vestidos que más favorecen a las chicas bajitas

¡Alerta fashion! La astrología ha llegado para quedarse

Lo que antes era una mera superstición de algunos pocos, hoy sirve casi de religión (o grupo de apoyo) para la generación millennial, a la que pertenece Anna Castillo, que ha probado ser un público extremadamente receptivo. Las pasarelas no son extrañas al fenómeno de los horóscopos y, desde antes de que la astrología se convirtiera en moda, ya los diseñadores estaban inmersos en su pasión por las estrellas. Tanto Elsa Schiaparelli como Christian Dior eran de naturaleza supersticiosa y la sucesora de este último, Maria Grazia Chiuri, ha reivindicado esa faceta mística del couturier en casi todas sus colecciones para la maison, captando a una ola de nuevos compradores jóvenes. Balmain, Emilio Pucci, Mary Karantzou... son cada vez más las firmas que se nutren de los motivos del zodiaco y, este año, ese interés parece cobrar más sentido que nunca, ante la masiva sensación de incertidumbre provocada por la crisis del coronavirus. De hecho, desde hace un par de semanas, Zara incluye en su catálogo sets personalizados y pañuelos estampados con los símbolos del horóscopo, prueba firme de que la moda y las estrellas ahora van de la mano.

Para equilibrar el look, dos básicos imprescindibles

Anna Castillo encarna con su estilo la filosofía del menos es más, pues se mantiene alejada de lo extravagante, con perfecto balance entre la moda con personalidad y los básicos cómodos que nunca fallan. Este estilismo no ha sido la excepción, ya que la protagonista de La Llamada ha escogido al top como punto fuerte del mismo, por su llamativo estampado estelar, en contraste con un par de vaqueros rectos en denim negro con bajo deshilachado. Para complementarlo, Castillo se ha decantado por unas botas cowboy, diseño que no parece terminar de ceder ante la presión de los botines de suela track, a juego con un cinturón de maxi hebilla, poniendo la guinda del pastel a este look Space Cowboy.

- El look de Marta Ortega que anticipa el fin de los pitillo