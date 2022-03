Lourdes Montes no necesita complementos con este jersey de 25 euros

Durante los últimos meses, Lourdes Montes no ha dejado de sorprender a sus fans. Primero fue un corte de pelo con el que enamoró a Francisco Rivera. Después su nuevo proyecto, presentando una colección ready to wear dentro de su firma de moda flamenca Mi Abril y, desde este miércoles, la empresaria ha dado un paso más en su carrera en la industria de la moda. Inaugura una nueva etapa al asociarse con Miguel Marinero, uno de los pesos pesados del made in Spain que puede presumir de haber vestido a celebridades como Isabel Preysler o Sassa de Osma. Y, para una ocasión tan especial en su vida, ha acudido al evento en Sevilla con un look multicolor en el que brilló un original jersey de Zara, la que es una de sus firmas españolas predilectas.

VER GALERÍA

- ¡Qué mayor! Lourdes Montes demuestra que su hija Carmen es digna heredera de su estilo

El elemento más llamativo del look era, indudablemente, el jersey de colores, tendencia que adelantó Tamara Falcó hace unos meses. Con una vibrante gama que iba del azul marino al burdeos, la creación arcoíris de Zara se convirtió en el centro de todas las miradas. Con las mangas abullonadas y el puño ajustado, se trataría de un diseño perfecto para equilibrar la silueta. Además, las vivas tonalidades se proyectan también en la piel, de forma que es una prenda ideal para conseguir el 'efecto buena cara' por 25,95 euros, precio con el que se encuentra a la venta en la web (en todas las tallas, por el momento). Por debajo, Lourdes lucía una camisa blanca cuyo cuello quedaba a la vista.

VER GALERÍA

Joyas mini y cinturón maxi

Tratándose de una pieza tan peculiar, la empresaria no necesitó preocuparse por la elección de accesorios demasiado llamativos, por lo que se limitó a añadir unos pendientes XS. Ya que el jersey reclamaba todo el protagonismo por su gama de colores, Lourdes optó por equilibrar la composición con unos pantalones de pinzas. Un modelo muy discreto en color negro que ajustó al talle gracias a un cinturón de hebilla dorada, todo un acierto.

VER GALERÍA

Sneakers como broche

Al formar parte de su colección de looks invernales, podríamos esperar que Lourdes hubiera apostado tanto por unas botas de caña alta como por unos botines. Ambos el calzado cerrado de tendencia esta temporada. Sin embargo, la empresaria se desmarcó del complemento preferido estos meses al llevar unas zapatillas negras de cordones. Aunque, en vez de apostar por un modelo cualquiera, escogió un diseño de suela blanca y detalles nude en el talón, un modelo firmado por Hoff (69 euros) tan versátil que podría reciclar también con un vestido.

Haz click si quieres ver el ‘Encuentro Único de Lourdes Montes y la estilista Cristina Reyes durante la celebración de la ‘Casa ¡HOLA!’. Ambas nos hablan de su relación con el mundo de la moda, una desde su trabajo como diseñadora de trajes de flamenca y otra como estilista de mujeres que aparecen en las listas de las mejor vestidas, como Isabel Preysler, Ana Boyer y la propia Lourdes Montes. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!