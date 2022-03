La última excentricidad de Kim Kardashian: un vestido entallado con ¡su cara estampada!

A estas alturas, nadie duda de que las Kardashian conforman una de las familias más excéntricas y exageradas del panorama internacional, solo hay que echar un vistazo a sus impresionantes fiestas de cumpleaños, a sus decoraciones navideñas o, cómo no, a sus estilismos. Con permiso de su hermana pequeña Kylie, Kim es una de las superestrellas de las redes gracias precisamente a todas estas extravagancias que comparte día a día con sus más de 192 millones de seguidores. Cuando pensábamos ya que ningún look de la empresaria podría sorprendernos, vuelve a superarse a sí misma y viraliza su última elección de moda, protagonizada por un diseño que ella y solo ella puede defender a la perfección.

VER GALERÍA

Making of

Precisamente siguiendo los pasos de Kylie, Kim lanzó hace unos años su propia línea de maquillaje, KKW, cuyas campañas promocionales están siempre protagonizadas, como no podía ser de otra manera, por ella misma. La última colección que ha puesto a la venta ha sido una con motivo de su 40 cumpleaños, que fue el pasado 21 de octubre. Con motivo de este lanzamiento, ha compartido en sus perfiles sociales una serie de instantáneas tomadas tras las cámaras en el set el día que fotografiaron las imágenes publicitarias. En ellas, aparece enfundada en un diseño de lo más rompedor que potencia sus características curvas pero, a pesar de lo que pueda parecer... no es realmente un vestido, y es que este look ¡tiene truco!

- ¡La más brillante! Kim amplía su fabulosa colección de vestidos dorados para las grandes citas

VER GALERÍA

Pura sensualidad

Como era de esperar, esta colección cápsula tiene como temática los 40 espectaculares años de Kim, motivo por el que ha decidido enfundarse en una prenda con un print que solo ella puede llevar así de bien, y es que es uno con su propia cara estampada en formato XL. En las fotos, podemos ver a la más famosa del klan posar con un ceñidísimo modelo con escote palabra de honor y bajo asimétrico, que se trata realmente de un trozo de tela que ajustan a su cuerpo como si de una segunda piel se tratara gracias a unas estratégicas pinzas que pueden apreciarse en alguna de las tomas.

- El regalo más increíble de Kanye West a Kim Kardashian: un holograma de su padre fallecido

VER GALERÍA

- Kim Kardashian cumple 40 años: así ha revolucionado los cánones de belleza

Para acompañar este look con truco, Kim ha lucido una melena larguísima, peinada extralisa y con raya al medio. Ha rematado con una llamativa sombra de ojos lila, uno de los productos protagonistas de la colección, puesto que, tal y como ella misma explica, es un tono que le ha acompañado toda la vida y que tiene un significado especial para ella.

Haz click para ver el documental de Las Kardashian, donde descubrimos en profundidad las rutinas de belleza, ejercicio y trabajo de la familia más televisiva del momento. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!