Amelia Bono se rinde a los 'leggings' de 14 euros más roqueros En su último look, la empresaria ha creado una mezcla muy cañera con las mallas elásticas que funcionan con zapato plano y taconazos

Amelia Bono siempre ha sentido predilección, además de por la música (como demuestran los divertidos vídeos que graba en casa con su marido y sus hijos) por la moda. La empresaria selecciona cada temporada sus tendencias favoritas confirmando cuáles son las prendas que deberíamos tener fichadas. Este otoño, por ejemplo, el cárdigan pata de gallo o el jersey con flores 3D son algunas de las piezas que se han colado en su armario convirtiéndose en las estrellas de sus looks. El último de ellos, mucho más llamativo, demuestra por qué su estilo cada vez gana más adeptos -que se suman a las filas de sus cientos de miles de fans-. Y es que es experta en dar con prendas de firmas asequibles -como es el caso de Pull & Bear, la marca made in Spain que ha lucido en esta ocasión-, que son tan versátiles que permiten crear todo tipo de composiciones.

- Amelia Bono desafía al otoño con su 'minifalda' de Zara

Fue en la foto que compartió este viernes en su perfil que mostró a sus seguidores la mezcla. "Aunque el día no acompañe, vamos a darle un poquito de Rock&Roll al viernes🕺" escribía Amelia como pie de la imagen dejando claro -tal y como confirmaba más abajo en los hashtags- que "la actitud es lo importante". Y no podemos estar más de acuerdo con el género musical que ha escogido para crear su último look, una combinación que bien podría servirle para subirse al escenario de cualquier concierto (de hecho, nos parece una mezcla que bien podría haber llevado la cantante Zahara a sus shows).

Los leggings más cañeros y versátiles

Ese espíritu rebelde y cañero con un punto dark fue muy fácil de conseguir para la empresaria, quien apostó por una blusa negra de mangas abullonadas y puños ceñidos. Iba coronada con flecos metalizados alrededor de un escote en forma de pico, un acabado, que no solo seguía la 'V' sino que cubría también los hombros, dotaría de movimiento cada paso de Amelia. Auque los pantalones que escogió para la ocasión no de quedan atrás en cuanto a seguir la estética roquera. Unos leggings firmados por Pull & Bear (rebajados a 14,39 euros) de efecto piel fueron los elegidos para sumar puntos de electricidad a la mezcla. Diseño que, como podemos ver sobre estas líneas, también ha llevado con botines de plataforma (otro de los calzados virales de este otoño) en clave informal.

El truco para parecer más alta

El punto final corrió a cargo de unos botines de tacón también en negro, ya que Amalia tuvo la tranquilidad de que los flecos plateados darían el toque divertido al look sin que se convirtiera en una mezcla demasiado sobria. Otra ventaja que tenemos que destacar de que apostara por un monocolor es que se benefició de los cenímetros extra que, visualmente, aportan las prendas en una única tonalidad. Además, al decantarse por el matiz más oscuro de la paleta, dio con una mezcla en clave rock, sí, pero también muy sofisticada que bien podría llevar a una reunión de trabajo o una noche especial con amigas.