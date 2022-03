Ona Carbonell y Xabi Alonso, 'medalla de oro' por su estilo Los deportistas no solo han triunfado en sus respectivas disciplinas, sino que han sido elegidos iconos de estilo por su gusto personal

No solo en la industria de la moda se encuentran las celebridades mejor vestidas del país. Otros sectores, como el cinematográfico o incluso en el ámbito deportivo, hay iconos de estilo cuyos armarios se han convertido en fuente de inspiración para sus seguidores. Es el caso de Ona Carbonell y Xabi Alonso (quien repetiría de nuevo en el puesto), los deportistas más estilosos según el estudio de la plataforma de ventas Showroomprive. Pero, ¿qué es lo que les caracteriza hasta el punto de que han sido seleccionados por sus looks? Si analizamos las combinaciones de ambos, no es complicado dar con un denominador común: los dos deportistas apuestan siempre por una estética casual y fácil, utilizando básicos del armario de forma que sus mezclas son sencillísimas de imitar.

En el vestidor de Ona aparecen sus dos mundos perfectamente reflejados: por un lado, la elegancia de la natación sincronizada. Una disciplina que comparte la estética refinada con sus apuestas más sofisticadas como trajes, vestidos largos (el que llevó a los premios Goya de color blanco roto con abertura en la falda firmado por Miguel Marinero, es el mejor ejemplo) o diseños midi. Looks a la altura de alfombras rojas y ocasiones especiales que se llevan el aplauso de sus fans.

Comodidad y funcionalidad

Pero también, como buena amante del deporte, Ona es consciente de la importancia que tiene un armario práctico y cómodo, de ahí que, en su día a día, sean las mezclas de este estilo las que más utiliza. Pantalones vaqueros, blusas vaporosas o abrigos holgados son algunas de sus prendas favoritas. ¿Y como broche? Un buen par de zapatillas de cordones blancas, complemento con el que se asegura de crear mezclas versátiles y de tendencia, ya que son el modelo que no falta en el armario de las expertas en moda.

Clasicismo actualizado

Por su parte, Xabi Alonso no solo puede presumir de ser uno de los deportistas más apreciados por su estilo. El exfutbolista también ha trabajado como modelo, por lo que su relación con la moda es especial por partida doble. En cuanto a su estilo, podríamos decir algo muy similar a lo que hemos comentado de Ona. Puede que en el campo fueran las camisetas y pantalones cortos sus básicos predilectos, pero una vez alejado de los estadios, los trajes se convertían en su conjunto estrella. Especialmente aquellos en colores oscuros que personalizaba con pañuelos, pajaritas o corbatas.

El nuevo dandy

En cuanto a las combinaciones más informales del deportista, un estilo clásico y sofisticado es el que lleva también en su rutina. De hecho, mezclas con abrigos de espiga, el binomio de jerséis con camisas o incluso la pasión por los gorros nos llevan a compararle con otro icono de estilo del fútbol: David Beckham. Entre sus imprescindibles del armario no faltan la cazadora bomber ni las gafas de sol, el complemento con el que le da un toque urbano a sus mezclas.