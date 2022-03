Los botines ultracómodos con los que Paula Echevarría remata sus mejores looks premamá La actriz ha encontrado en este versátil calzado que combina con falda o pantalón su mejor aliado para esta nueva e ilusionante etapa

Hace aproximadamente tres semanas, Paula Echevarría impactaba a sus seguidores al anunciar que estaba embarazada de su segundo hijo, y desde entonces sus looks han sido analizados aún más al detalle. Es cierto que las elecciones de moda de la asturiana siempre han causado gran expectación, pero ahora el interés se ha multiplicado, puesto que sus fans están deseando apreciar sus primeras curvas premamá. De momento, está apostando por prendas amplias y efectos visuales que disimulan su barriguita, pero es cierto que cada vez le resulta más difícil esconderla. Lo que queda claro es que su prioridad en esta ilusionante nueva etapa es la absoluta comodidad, motivo por el que busca calzado plano o de tacón estratégico, como es el caso de las botas cowboy que tanto le gustan.

Básicos que nunca fallan

Lo cierto es que estas semanas de entretiempo resultan muy complicadas a la hora de escoger look debido a la incertidumbre meteorológica, y es que hay ocasiones en las que podemos decir que vivimos prácticamente las 4 estaciones en un solo día. Si a eso le sumas el hecho de estar embarazada, la dificultad se multiplica exponencialmente, pero Paula está consiguiendo superar con nota este desafío. La última prueba de ello la encontramos en las fotografías que publicó ayer, en las que viste lo que ella misma denomina como "la combinación perfecta": minivestido negro, abrigo camel, bolso bandolera y botines cómodos. Concretamente, ha escogido un par de Mango totalmente versátil, en piel negra con puntera y cremallera metalizadas y tacón cuadrado ultracómodo.

Comodidad y estilazo

Los botines cowboy, es decir, aquellos inspirados en la estética western pero refinados y adaptados a las tendencias actuales, llevan un par de temporadas pisando con mucha fuerza, y es que, además de aportar estilazo, resultan una opción de lo más cómoda y todoterreno, puesto que combinan tanto con looks relajados como con elecciones más formales. La protagonista de Velvet sucumbió a ellos desde el primer momento, por lo que no nos sorprende que ahora, cuando más confort necesita, haya encontrado en ellos los mejores aliados para completar sus elecciones premamá. Además de llevarlos con vestidos, también los mezcla con faldas y pantalones, como cuando apostó acertadamente por el infalible binomio blanco y negro rematando con un par de Roger Vivier de lo más original.

En todos los colores

Y no solo los tiene en negro, sino que en su amplia colección de botas y botines cowboy, Paula también tiene varios en tonos marrón, crema o camel, que aportan un toque algo más casual aunque no por ello menos estiloso. Toma nota de esta otra combinación que propone en sus redes: vestido de flores y cárdigan, otro look con el que es imposible fallar.

