Gwyneth lleva guardando 15 años sus mejores vestidos de alfombra roja: ¿para quién?

Hay un pacto de estilo no escrito entre madres e hijas que consiste en compartir armario. Una costumbre que funciona en los dos sentidos como es el caso de Kaia Gerber o Cindy Crawford. Otras celebridades, por el momento, están esperando a que sus pequeñas crezcan un poco para poder prestarles sus prendas favoritas, algo que le sucede a Kim Kardashian, quien tiene que recordarle a North West que todavía no puede usar ni sus looks de gala ni sus taconazos. Y, si hay una actriz que, al igual que la magnate del maquillaje, se ha preparado para ese momento, es Gwyneth Paltrow. La intérprete tiene una colección digna de museo de la moda con todos sus looks de alfombra roja. Un vestidor de fiesta listo para cuando Apple Martin -con quien guarda un sorprendente parecido físico- tenga una ocasión especial y quiera lucir alguno de los diseños más icónicos de su madre.

Fue la propia fundadora de Goop quien confesó que el destino de sus looks más preciados estaba decidido ¡incluso antes de que Apple naciera! Tal y como contó a la revista People, su trabajo de coleccionista ha sido lento y minucioso, ya que durante décadas ha estado guardando todos sus estilismos. O, al menos, aquellos que han tenido su momento de gloria sobre la alfombra roja. "Llevo guardando todo para ella desde hace 15 años, antes de que la tuviera. Lo guardo todo. Bueno, no todo, pero sí he guardado para ella cada uno de mis looks de red carpet", declaró la actriz.

Su diseño de premio

Y, ¿qué es lo que encontrará Apple en la colección más glamurosa de su madre? Entre los muchos looks con los que Gwyneth se ha hecho un hueco en la lista de mejor vestidas, el diseño de Ralph Lauren con el que ganó su Oscar a mejor actriz por su papel en Shakespeare in Love. Una prenda que, como se ve sobre estas líneas, bien podría servir como elección para cualquier ocasión formal en la actualidad, ya que tanto el color como los tirantes espagueti son dos elementos de la estética de los 90 que vuelven a estar de moda. Uno de sus looks más memorables (que hizo que la intérprete se convirtiera en un fenómeno viral) que podría no estar en la colección sería el look vintage de Alta Costura de Valentino, una obra de los 60, ya que al ser una pieza icónica de la firma, quizás habría tenido que ser devuelta tras los Emmy.

Amor por la industria de la belleza

Si realmente llegará el día en el que Apple lucirá alguno de los diseños de Gwyneth, es algo que todavía está por ver. Y es que, a diferencia de su madre, no tiene tanta pasión por la moda, sino por los cosméticos. "Se le da muy bien el maquillaje, no como a mí... Sabe cómo trazar el delineado perfecto. Es capaz de hacerse uñas acrílicas. Es una auténtica reina de la belleza", admitió la actriz a la revista, quien hace unos meses sorprendió con una fiesta no make up. Quizás tendremos que esperar a que llegue el Prom de su hija, el baile de fin de curso de los institutos en Norteamérica, ya que es cuando este tipo de diseños, más formales, suelen tener cabida.